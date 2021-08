Das Corona-Update vom 12. August

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist - mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Im Frühsommer tauchte in Deutschland plötzlich ein Wort auf: Test-Betrug. Kurz zuvor waren im Land immer mehr Schnelltestzentren entstanden. Kommunen und Apotheken boten unkompliziert Corona-Tests an, Clubs wurden umfunktioniert, selbst in geschlossenen Dönerbuden konnte man sich ein Wattestäbchen in die Nase schieben lassen. Viele Betreiber verdienten damit für sehr kurze Zeit sehr viel Geld.

Von der zwischenzeitlich vorherrschenden Goldgräberstimmung ist nicht viel geblieben. Die Mehrzahl der Deutschen ist geimpft, ein Testergebnis benötigen sie immer seltener. Gleichzeitig steigt der Bedarf an Tests bei denjenigen, die noch keinen Impfstoff bekommen haben. Die Städte und Kommunen stehen vor einer wichtigen Frage, wie Maria Heinrich, Sarah Schierack und Philipp Wehrmann berichten: Wie soll es mit den Corona-Testzentren im Herbst weitergehen?

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Sind in Deutschland mehr Menschen mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft als gedacht ? Mediziner wollen Klarheit . Das RKI will den Fortschritt mit weiteren Umfragen beobachten.

mindestens einmal gegen das ? Mediziner wollen . Das RKI will den Fortschritt mit weiteren Umfragen beobachten. Wer Fitnessstudios, Kinos und Innengastronomie besucht, muss je nach Inzidenz nach der 3G-Regel überprüft werden. Bei den Betreibern sorgt das für mehr Aufwand , wie Vanessa Polednia berichtet.

besucht, muss je nach Inzidenz nach der werden. Bei den Betreibern sorgt das für , wie Vanessa Polednia berichtet. Baden-Württemberg und Niedersachsen gehen bei der Pandemie-Bekämpfung ihre eigenen Wege . Kanzlerin Merkel kann die Corona-Politik nicht mehr zusammenhalten, schreibt Christian Grimm.

gehen bei der . Kanzlerin nicht mehr zusammenhalten, schreibt Christian Grimm. Deutschland schließt eine Impfpflicht weiterhin aus. Einige Länder haben eine solche Pflicht in bestimmten Bereichen schon eingeführt oder versuchen, Anreize zu schaffen, fasst Susanne Klöpfer zusammen.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts ( RKI) und des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) 3.805.063 Fälle verzeichnet, das sind 5.638 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 657.596 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 658 mehr als am Vortag.

In Deutschland wurden inzwischen 96.346.292 Impfungen verabreicht. 52.240.943 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 62,8 Prozent. Vollständig geimpft wurden 46.653.588 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 56,1 Prozent.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Das könnte Sie auch interessieren:

Der FC Augsburg wird vor Zuschauern im Stadion in die Bundesliga starten. Doch von der Normalität ist der Verein noch weit entfernt. Was jetzt im Stadion gilt.

FCA spielt vor Fans in der WWK-Arena: Diese Einschränkungen gibt es aber

Mehrere Studien belegen inzwischen, dass Schwangere ein erhöhtes Risiko haben, schwer an Corona zu erkranken. Die Frage, ob sie sich impfen lassen sollten, wird aber weiter diskutiert.

Impfen oder nicht? Das Dilemma der Schwangeren

Die Stadt und die TU München arbeiten zusammen: Die Hoffnung ist, frühzeitig Hinweise auf das Infektionsgeschehen zu bekommen. Wie das funktionieren kann.

Pilotprojekt: Das Augsburger Abwasser wird auf Corona-Belastung untersucht

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.