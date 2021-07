Das Corona-Update vom 12. Juli

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist - mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Wirtschaftsminister Peter Altmaier hat sich im Gespräch mit Chefredakteur Gregor Peter Schmitz für eine Fortführung der Coronahilfen ausgesprochen. Im Live-Interview machte Altmaier Unternehmern Mut, die von der Krise hart getroffen wurden. Man wisse heute bereits, dass es trotz aller Lockerungen auch im Herbst noch Unternehmen geben werde, die Schwierigkeiten haben werden, profitabel zu arbeiten, so der Wirtschaftsminister.

Altmaier parierte auch kritische Leserfragen - wie den Vorwurf eines Lesers, die Politik verfolge eine Corona-Angst-Strategie: " Corona ist eine Krankheit, an der weltweit Hunderttausende Menschen gestorben sind, zum Teil unter schrecklichen Qualen. Es gibt Kinder und Jugendliche, aber auch andere Bürger, die unter Long-Covid bitterlich leiden, mit Spätfolgen, die manchmal jahrelang anhalten können. Deshalb kann ich nur jeden warnen, diese Krankheit zu unterschätzen." Lesen Sie dazu auch die Zusammenfassung von Matthias Zimmermann.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Wie Clubs und Museen in Augsburg zusammenarbeiten wollen. Clubs sind seit anderthalb Jahren geschlossen. Die Kulturzeitschrift A3 und das Zentrum für Gegenwartskunst im H2 des Glaspalastes wollen mit einer Diskussionsveranstaltung darauf aufmerksam machen. Was das geschlossene Clubleben mit den Krawallen in der Maxstraße zu tun hat.

Buchhändler aus Augsburg wollen mit kreativen Ideen der Corona-Krise trotzen. Der angekündigte Abschied von Bücher Pustet aus der Karolinenstraße hat für viel Aufsehen gesorgt. So bewertet die Konkurrenz in Augsburg ihre gegenwärtige Geschäftslage.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts ( RKI) und des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) 3.736.489 Fälle verzeichnet, das sind 324 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 648.968 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 82 mehr als am Vortag.

In Deutschland wurden inzwischen rund 81,9 Millionen Impfungen verabreicht. 48.612.685 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 58,5 Prozent. Vollständig geimpft wurden 35.437.750 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 42,6 Prozent (Stand: Montag, 12. Juli 2021).

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Das könnte Sie auch interessieren:

Das RKI will zum Inzidenzwert offenbar einen zusätzlichen Leitindikator einführen.

Die Zahlen steigen - die Rufe nach Lockerungen werden lauter

Auf dem Parkplatz der Augsburger Disko Cube ist das Mischwerk entstanden. DJs legen hier auf und Feiern soll coronasicher sein. Wer hinter dem Projekt steckt.

Mischwerk: Wer hinter dem Open-Air-Club auf dem Parkplatz der Disco Cube steckt

Jeder Schüler ab 12 Jahren erhält im Kreis Augsburg die Chance auf eine Impfung, zudem wird der Kauf von 600 Luftfiltern vorbereitet. Gelingt das rechtzeitig?

So will der Kreis Augsburg im Herbst Schüler vor Corona schützen

Die USA sind bekannt für ihre Service-Kultur. Ausgerechnet dort müssen Gäste nun selbst in teuren Lokalen ihr Essen per Smartphone bestellen. Warum nur?

Servicewüste USA: In vielen Lokalen ersetzt ein QR-Code den Kellner

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.