Das Corona-Update vom 12. November

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Lange wurde darüber diskutiert, seit Freitag ist es offiziell: Ab kommenden Dienstag gilt in Bayern flächendeckend die 2G-Regelung. Das haben Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) entschieden. Hintergrund für die Verschärfung der Maßnahmen sind die seit Tagen extrem steigenden Infektions- und Todeszahlen. Was das für Ungeimpfte in Bayern bedeutet.

Für Familien, die sich bereits auf einen Skiurlaub gefreut haben, ist auch eine andere Nachricht besonders ärgerlich: Deutschland hat Österreich wegen der hohen Inzidenzzahlen am Freitag zum Hochrisikogebiet erklärt. Aktuell gibt es eine Reisewarnung. Das heißt: Wer ab Sonntag aus Österreich einreist und nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss mindestens fünf Tage in Quarantäne – erst dann kann man sich "freitesten". Wer keinen negativen Test vorlegt, bleibt sogar zehn Tage in Quarantäne. Das gilt auch für Kinder ab zwölf Jahren. Mehr zu den Hintergründen gibt es hier.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Bereits ab Samstag werden die kostenlosen Bürgertests wieder eingeführt. Das teilt der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU ) bei der Bundespressekonferenz mit dem Robert-Koch-Institut ( RKI ) zur aktuellen Corona-Lage mit. Grund dafür ist vor allem die vierte Welle, die Deutschland laut dem RKI-Chef Robert Wieler "mit voller Wucht" trifft. Mehr Informationen dazu gibt es hier.



wieder eingeführt. Das teilt der Bundesgesundheitsminister ( ) bei der mit dem ( ) zur mit. Grund dafür ist vor allem die vierte Welle, die laut dem trifft. Mehr Informationen dazu gibt es hier. Mehr Menschen in Bayern wollen sich jetzt impfen lassen - sowohl zum ersten Mal, als auch mit der Booster-Impfung . Wo das geht und wie die Lage in den Impfstationen in der Region ist, haben sich die Kolleginnen und Kollegen angeschaut .



sowohl zum ersten Mal, als auch mit der Booster-Impfung . In Deutschland werden angesichts der steigenden Corona-Zahlen immer mehr Weihnachtsmärkte abgesagt. Augsburg will einen anderen Weg gehen. Doch nicht alle Verantwortlichen sind sich darüber einig. Der Augsburger Christkindlesmarkt wird zu einem Politikum.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 4.942.890 Fälle verzeichnet, das sind 48.640 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 911.465 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 13.198 mehr als am Vortag.

Die Krankenhausampel steht in Bayern auf Rot. Aktuell liegen 682 Corona-Patientinnen und -Patienten auf der Intensivstation. Ab 450 springt die Ampel auf Gelb, bei 600 auf Rot.

In Deutschland wurden inzwischen 114.470.642 Impfungen verabreicht. 58.167.264 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 70 Prozent. Vollständig geimpft wurden 56.080.963 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 67,4 Prozent.

