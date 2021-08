Das Corona-Update vom 13. August

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist - mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

In Bayern sind aktuell Sommerferien und viele Menschen erholen sich im wohlverdienten Urlaub im Ausland. Wer sich aber bei der Rückreise nicht an die geltenden Bestimmungen hält, dessen Entspannung wird nicht lange anhalten - und der nächste Urlaub könnte aus finanziellen Gründen ausfallen. Denn für Verstöße bei der Einreise werden in Bayern hohe Bußgelder fällig. Wer sich nicht an die Quarantänepflicht nach dem Urlaub hält, muss sogar mit einer Strafe von 2000 Euro rechnen. Worauf Urlauberinnen und Urlauber bei der Rückkehr achten müssen - und welche Strafen sonst für welche Vergehen drohen - hat Oliver Wolff recherchiert.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) und des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) 3.810.641 Fälle verzeichnet, das sind 5578 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 658.221 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 625 mehr als am Vortag.

In Deutschland wurden inzwischen 96.852.861 Impfungen verabreicht. 52.370.395 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 63,0 Prozent. Vollständig geimpft wurden 47.048.937 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 56,6 Prozent.

Die Aktien des Impfstoffherstellers Biontech haben seit Jahresanfang massiv an Wert gewonnen. Jetzt will die europäische Arzneimittelbehörde EMA den Impfstoff genauer unter die Lupe nehmen. Das hat prompt Folgen.

Baden-Württemberg verabschiedet sich von der Inzidenz - Bayerns Gesundheitsminister Holetschek warnt: "Ich halte die Inzidenz nach wie vor für einen wichtigen Seismographen."

Nachdem New York City Ende Juli einen Impfanreiz von 100 Dollar eingeführt hat, haben schon rund 50.000 Menschen dieses Angebot angenommen.

