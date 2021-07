Das Corona-Update vom 13. Juli

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist - mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Wie kann das Impftempo erhöht werden? Einfach zugängliche Impfangebote könnten helfen. Auf der Pressekonferenz nach der Sitzung des bayerischen Kabinetts sprach Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) von einem „Wettlauf mit der Zeit“. Sorge bereite ihm vor allem die gefährlichere und ansteckendere Delta-Variante, die in Bayern bereits dominant sei.

Deswegen will Bayern gegensteuern. Impfangebote sollen niedrigschwelliger angeboten werden. Konkret bedeutet das unter anderem sogenannte Impfungen „to go“. So soll beispielsweise vor Schwimmbädern und Sportvereinen geimpft werden. Auch in Wirtshäusern, Fast-Food-Restaurants und Shopping-Malls soll es künftig den Pieks in den Oberarm geben. Dazu sei die bayerische Regierung schon mit Partnern aus der Wirtschaft, der Gastronomie und dem Sport in entsprechenden Gesprächen.

Dazu kommentiert Uli Bachmeier: "Ein bisschen Peitsche: Wer sich nicht impfen lässt, muss möglicherweise bald für Tests bezahlen. Und ein bisschen Hoffnung: Wenn’s gut läuft, sperren im Herbst Discos und Nachtklubs für Geimpfte wieder auf." Lesen Sie hier den ganzen Kommentar.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Peter Altmaier über Corona und E-Autoboom: Im Live-Interview erklärt Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), warum der Staat E-Autos noch lange subventioniert und wie Deutschland künftig mit China umgehen sollte. Außerdem spricht er über Corona-Hilfen für Unternehmen.

Impfen vor Ort: So sollen Stadtteile mit schlechter Impfquote jetzt aufholen: Ein mobiles Corona-Impfteam arbeitet seit Dienstag in Oberhausen, hier wird auch ohne Voranmeldung geimpft. Das bleibt nicht die einzige Aktion in Augsburg.

Bundeskanzlerin Angela Merkel spricht sich gegen eine Impfplicht aus. Bei ihrem Besuch des Robert Koch-Instituts zusammen mit Gesundheitsminister Jens Spahn appellierte Merkel eindringlich an die Deutschen, sich gegen Corona impfen zu lassen, falls sie das nicht bereits getan haben. Eine Impfpflicht, wie sie etwa Frankreich für bestimmte Berufsgruppen eingeführt hat, sei in der Bundesrepublik dagegen nicht geplant.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) und des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) 3.737.135 Fälle verzeichnet, das sind 646 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 649.045 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 77 mehr als am Vortag.

In Deutschland wurden inzwischen rund 82,5 Millionen Impfungen verabreicht. 48.799.636 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 58,7 Prozent. Vollständig geimpft wurden 35.776.237 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 43,0 Prozent (Stand: Dienstag, 13. Juli 2021).

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

