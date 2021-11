Das Corona-Update vom 13. November

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Nachdem die Impfkampagne mehrere Monate ins Stocken geraten war, steigt die die Nachfrage nach Impfungen wieder - auch getrieben durch sogenannte Booster-Impfungen. In Augsburg ist das Impfzentrum am Samstag bei einer Impfaktion gar überrannt worden: Es bildeten sich lange Schlangen, die Stadt rief Bürgerinnen und Bürger dazu auf, nicht zum Impfzentrum zu kommen. Die Opposition wirft der Stadt Augsburg "Versagen" vor.

Doch schneller noch als die Zahl der täglichen Impfungen steigt die bundesweite Inzidenz. "Die Pandemie ist zurück, so ähnlich wie ein Albtraum, der immer wiederkommt, nun also zum vierten Mal", schreibt meine Kollegin Sarah Schierack in ihrem Kommentar. Die Ungeimpften nähmen den Rest der Gesellschaft in Geiselhaft. Dabei würden besonders die Sorgen einer anderen Gruppe viel zu selten gehört: die der Geimpften.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Der scheidende Bundesinnenminister Horst Seehofer ( CSU ) rechnet mit der Corona-Politik ab. „Wir dürfen die Bevölkerung nicht länger verwirren", warnt er gegenüber unserer Redaktion. Er wirft Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU ) vor, ein Ende der epidemischen Notlage vorgeschlagen zu haben.

Augsburger Hausärztinnen und-ärzte haben Schwierigkeiten, der großen Nachfrage nach Impfungen nachzukommen. Besonders die Logistik der Impfstoff-Bestellung bereitet ihnen Probleme. Und manche berichten sogar über Personalprobleme aufgrund der Mehrbelastung.

Sogenannte Lollitests beschäftigen Eltern und ihre Kinder seit Monaten: In Grundschulen gibt es sie flächendeckend, in Kitas nicht. Die Stadt Augsburg will jetzt in allen städtischen Kitas und den zur Mitwirkung bereiten freien Einrichtungen den Lollitest einführen. Wann die Umstellung losgehen soll.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 4.987.971 Fälle verzeichnet, das sind 45.081 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 923.896 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 12.430 mehr als am Vortag.

Die Krankenhausampel steht in Bayern auf Rot. Aktuell liegen 707 Corona-Patientinnen und -Patienten auf der Intensivstation. Ab 450 springt die Ampel auf Gelb, bei 600 auf Rot.

In Deutschland wurden inzwischen 114.470.642 Impfungen verabreicht. 58.167.264 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 70 Prozent. Vollständig geimpft wurden 56.080.963 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 67,4 Prozent.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Die CSU wolle in Berlin als kraftvolle Opposition auftreten, sagt Generalsekretär Markus Blume in seinem ersten Zeitungsinterview seit der Bundestagswahl unserer Redaktion. "Da werden wir die Partei des gesunden Menschenverstands sein."

Im Oktober waren sie abgeschafft worden, jetzt wieder eingeführt: Die kostenlosen "Bürgertests" sind für alle kostenlos, unabhängig vom Impf- oder Genesenenstatus.

2G, 3G, 3G plus - Politikerinnen und Politiker diskutieren über neue Corona-Maßnahmen. Aber wie gut werden die bestehenden Regeln überhaupt kontrolliert? Max Kramer ist dieser Frage in Augsburg nachgegangen.

