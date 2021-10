Das Corona-Update vom 13. Oktober

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Wer sich gegen das Coronavirus impfen lässt und nicht an einer Vorerkrankung leidet, landet mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht auf der Intensivstation. Nach Aussage von Gernot Marx, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, seien "die allermeisten" Corona-Patientinnen und -Patienten auf Intensivstationen "gar nicht oder nicht vollständig geimpft".

Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte Marx: Die geimpfte Minderheit bestehe zu großen Teilen aus älteren Patienten, deren zweite Impfung schon weit zurückliege. "Diese Menschen leiden in aller Regel zudem unter schweren chronischen Krankheiten."

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Kinder, die einen Corona-Test in der Schule verweigern, fehlen ab sofort unentschuldigt. Zwar gibt es noch eine Gnadenfrist für Eltern und Schüler in Bayern – bald drohen aber Konsequenzen. Mehr dazu lesen Sie hier.



Zwar gibt es noch eine Gnadenfrist für Eltern und Schüler in – bald drohen aber Konsequenzen. Mehr dazu lesen Sie hier. Die Menschen in Großbritannien litten zeitweise besonders stark unter der Corona-Krise. Nun kommt eine Kommission zu dem Urteil: Zu Beginn der Pandemie wurden "schwere Fehler" gemacht , die "Menschenleben gekostet haben". Die Hintergründe erfahren Sie hier.



litten zeitweise besonders stark unter der Corona-Krise. Nun kommt eine Kommission zu dem Urteil: , die "Menschenleben gekostet haben". Die Hintergründe erfahren Sie hier. In China sollen Zehntausende Blutproben von Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Wuhan untersucht werden. Das berichtet CNN . Die Untersuchungen sollen dabei helfen, dem Ursprung des Virus ' auf die Spur zu kommen. Diese und weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie hier.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 4.330.258 Fälle verzeichnet, das sind 11.903 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 751.548 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 2567 mehr als am Vortag.

Die Krankenhausampel steht in Bayern momentan auf Grün. Im Freistaat werden 287 hospitalisierte Fälle in den letzten sieben Tagen gemeldet. Erst bei 1200 Fällen springt die Ampel auf Gelb. 263 Corona-Patientinnen und -Patienten liegen aktuell auf der Intensivstation. Erst bei 600 Patienten springt die Ampel auf Rot.

In Deutschland wurden inzwischen 109.319.623 Impfungen verabreicht. 57.073.537 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 68,6 Prozent. Vollständig geimpft wurden 54.395.005 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 65,4 Prozent.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Der unter Impfbetrug-Verdacht stehende Hausarzt Dr. Gerhard Holst aus dem Kreis Donau-Ries sorgt mit einem Aushang an seiner Praxis für weiteren Gesprächsstoff.

Impfskandal in Wemding: Arzt will "noch viele Jahre" praktizieren

Seit Wochen pendelt der Corona-Inzidenzwert in Augsburg um die 100. Doch das dürfte sich bald ändern, prophezeit das Gesundheitsamt.

Trotz Impfungen: Stadt rechnet in Augsburg mit vierter Corona-Welle

Bei der Impfquote im Großraum Augsburg gibt es ein deutliches Stadt-Land-Gefälle. Doch liegt die Stadt wirklich vorn? Ein Blick auf die Zahlen.

Ist die Impfquote in der Stadt Augsburg besser als im Umland?

Über alle Entwicklungen rund um das Coronavirus informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

