Das Corona-Update vom 14. Mai

Hohe Infektionsraten unter Kindern, die Sorge vor Long-Covid und noch keine Impfberechtigung: Der Druck auf die bayerische Staatsregierung, an Kitas und Schulen eine flächendeckende Test-Strategie anzubieten, wächst - zumal der Betrieb an Kindertagesstätten und Schulen so bald wie möglich wieder so normal wie möglich laufen soll. Am Dienstag will sich der Ministerrat mit dem Thema befassen. Dabei soll es auch um Alternativen zu den Schnelltest im Klassenzimmer gehen. Eine zentrale Rolle könnten dabei Gurgeltests spielen.

Während andere Bundesländer bereits kostenlose Tests zur Verfügung stellen und die Eltern unterstützen, windet sich das bayerische Gesundheitsministerium, Kitas kostenlose und freiwillige Testmöglichkeiten anzubieten. Für Eltern von Kita-Kindern in Bayern ist die Lage gerade schier zum Verzweifeln, schreibt Lea Thies in ihrem Kommentar. "Sie wissen, dass ihre Kinder dringend das Spielen in der Gruppe für die soziale Entwicklung brauchen, aber sie wissen auch, dass das Infektionsrisiko mit einem Kitabesuch steigt. Obwohl erwiesen ist, dass durch flächendeckende Tests das Ansteckungsrisiko sinkt, gibt es für Kitas immer noch keine Teststrategie." Den ganzen Kommentar lesen Sie hier.

Ob gurgeln oder in der Nase bohren - damit an Schulen und Kitas massenhaft Pool-Tests stattfinden können, benötigt man auch die Logistik. In Österreich gibt es bereits ein Labor in einer Messehalle in Salzburg, das eine Million PCR-Tests am Tag auswerten will. Meine Kollegin Lea Thies hat sich das Labor vor Kurzem angesehen. Ihre Reportage lesen Sie hier.

Der digitale Impfpass soll - zusammen mit den Impfungen - den Weg raus aus der Corona-Pandemie ebnen. Mit der digitalen Version des gelben Lappens, den zwar viele haben, der aber keinerlei Schutz vor Fälschungen bietet, soll es für Geimpfte, Genesene und negativ Getestete deutlich einfacher werden, die Freiheiten zu genießen. Auch beim Reisen soll dem digitalen Impfpass eine entscheidende Rolle zukommen. Deshalb soll er noch vor dem Beginn der Sommerferien fertig sein. Ob das klappt?



Auch beim Reisen soll dem digitalen Impfpass eine entscheidende Rolle zukommen. Deshalb soll er noch vor dem Beginn der Sommerferien fertig sein. Ob das klappt? Auf Urlaub und Tourismus hofft auch die Region. Dafür muss der Inzidenzwert jedoch eine Woche lang stabil unter 100 liegen. In vielen Teilen Schwabens tut er das jedoch nicht. Aber woran liegt das? Experten vermuten mehrere Ursachen - ein Aspekt ist offenbar, dass Schwaben vergleichsweise glimpflich durch die erste Welle kam. Welche Gründe die Experten noch nennen und was jetzt helfen soll.



Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 3.577.040 Fälle, das sind 11.336 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 622.624 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 1879 mehr als am Vortag.

In Deutschland haben inzwischen 29.823.801 Menschen mindestens ihre Erstimpfung erhalten, das ergibt eine Impfquote von 35,9 Prozent. Vollständig geimpft wurden 8.822.370 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 10,6 Prozent.

