Das Corona-Update vom 14. November

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Ministerpräsident Markus Söder kritisiert den Kurs der künftigen Ampel-Koalition deutlich. Zugleich kündigte er eine Verschärfung der Corona-Regeln im Freistaat an. " Bayern wird alles tun, was im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten geht", sagte er bei einem Pressestatement am Sonntagnachmittag. Diese Möglichkeiten würden aber nicht ausreichen, betonte er angesichts der schnell steigenden Corona-Inzidenz und der Intensivbettenbelegung. Notwendig seien Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte, eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen und andere Maßnahmen.

Mit der Pressekonferenz am Sonntag wolle Söder zum einen die künftige Ampel-Koalition zu konsequenterem Handeln drängen, zum anderen eigene Entschlossenheit demonstrieren, schreibt mein Kollege Uli Bachmeier in seinem Kommentar. Dass der bayerische Ministerpräsident den Ernst der Lage nicht schnelle erkannt habe, könne man ihm nicht vorwerfen - dass er zu kleinschrittig und wenig nachvollziehbar vorgegangen sei hingegen schon.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Österreich beschließt einen Lockdown für Ungeimpfte. Wer in Österreich weder geimpft noch genesen ist, darf das Haus oder die Wohnung nur noch aus dringenden Gründen verlassen. Es gehe darum, die "beschämend niedrige" Impfquote von etwa 65 Prozent endlich zu erhöhen, sagte Bundeskanzler Alexander Schallenberg.

Wer in weder geimpft noch genesen ist, darf das Haus oder die Wohnung nur noch aus dringenden Gründen verlassen. Es gehe darum, die "beschämend niedrige" Impfquote von etwa 65 Prozent endlich zu erhöhen, sagte Bundeskanzler Alexander Schallenberg. Die Regeln für Weihnachtsmärkte in Bayern werden verschärft. Auf Weihnachtsmärkten soll eine Maskenpflicht gelten, Glühwein wird nun in sogenannten "2G-Gastro-Inseln" ausgeschenkt, kündigte Ministerpräsident Markus Söder an.

werden verschärft. Auf Weihnachtsmärkten soll eine Maskenpflicht gelten, Glühwein wird nun in sogenannten "2G-Gastro-Inseln" ausgeschenkt, kündigte Ministerpräsident Markus Söder an. Fast 1500 Augsburgerinnen und Augsburger wurden am Samstag bei einer Impfaktion im Augsburger Impfzentrum immunisiert. Aufgrund des großen Andrangs waren Bürgerinnen und Bürger aufgerufen worden, nicht zum Impfzentrum zu kommen. Die Stadt sieht in der Aktion einen großen Erfolg.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 5.021.469 Fälle verzeichnet, das sind 33.498 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 933.059 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 9.164 mehr als am Vortag.

Die Krankenhausampel steht in Bayern auf Rot. Aktuell liegen 744 Corona-Patientinnen und -Patienten auf der Intensivstation. Ab 450 springt die Ampel auf Gelb, bei 600 auf Rot.

In Deutschland wurden inzwischen 114.470.642 Impfungen verabreicht. 58.167.264 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 70 Prozent. Vollständig geimpft wurden 56.080.963 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 67,4 Prozent.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Das könnte Sie auch interessieren:

In Spanien beträgt die Corona-Inzidenz derzeit nur knapp 40. Das könnte viele Touristinnen und Touristen selbst in der kälteren Jahreszeit in die touristischen Hochburgen des Landes locken.

Gute Nachricht für Spanien-Liebhaber: Kein Corona-Stress auf Mallorca

Infolge der Corona-Pandemie war das Geschäft der Bahn eingebrochen. Als Chefin von DB Cargo hat Sigrid Nikutta es geschafft, beim Umsatz über dem Plan zu liegen. Im Interview beschreibt sie, was sie antreibt.

Bahn-Vorständin Nikutta: Möchte in Geschichtsbüchern stehen

Mit mehr als 600.000 Toten ist Brasilien eines der Länder mit den weltweit meisten Corona-Opfern. Doch mit dem Karneval schöpft das Land wieder Hoffnung. Möglich machen das hohe Impfquoten.

Mehr als 90 Prozent immunisiert: Wie ein Impfwunder Brasiliens Karneval rettet