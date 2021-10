Das Corona-Update vom 14. Oktober

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Mund auf, Stäbchen lutschen, in den Becher werfen. Eigentlich geht so ein Lolli-Test ziemlich leicht. Aber: Ein flächendeckendes Testkonzept, das an bayerischen Grund- und Förderschulen mittlerweile schon zum Alltag gehört, gestaltet sich vor allem an Kitas kompliziert. Der Freistaat fördert zwar auch an Kindertagesstätten PCR-Pooltests – die Organisation obliegt aber den Kommunen. Bis das Testen startet, kann es mancherorts noch Wochen dauern.

Die Zweite Bürgermeisterin der Stadt Augsburg, Martina Wild, sagt: „Die bisherigen Rückmeldungen der freien Träger zeigen uns, dass ein Großteil der Einrichtungen gerne Lollitests haben möchte." Aktuell gehe sie von 200 teilnehmenden Kitas aus. Doch wie kommen die bayerischen Kitas jetzt an ihre Tests?

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Mehr als 800 Millionen Menschen auf der Welt leiden Hunger . Das liegt neben Kriegen und dem Klimawandel auch an der Corona-Pandemie . Für den Bericht wurde die Ernährungssituation in 128 Ländern untersucht, die Ergebnisse bestätigen laut der Organisation "die deutlichen Rückschritte bei der Hungerbekämpfung". Der Kollege Bernhard Junginger hat sich die Gründe dafür genauer angeschaut.



. Das neben Kriegen und dem Klimawandel auch an der . Für den Bericht wurde die untersucht, die Ergebnisse bestätigen laut der Organisation "die deutlichen Rückschritte bei der Hungerbekämpfung". Der Kollege Bernhard Junginger hat sich die Gründe dafür genauer angeschaut. 3G, CovPass, QR-Code und Einreiseformular: Das Verreisen wird auch in den kommenden Herbstferien wegen der Corona-Regeln nicht gerade unkompliziert. Wer verreist, muss weiterhin mit Einschränkungen rechnen. Diese Regeln gelten in den Urlaubsländern in Europa.



wird auch in den kommenden nicht gerade unkompliziert. Wer verreist, muss weiterhin mit rechnen. Diese Regeln gelten in den Urlaubsländern in Europa. Bisher gab es einen erkennbaren Trend: Die Stadtluft lockt - vor allem junge Menschen. Doch die Corona-Pandemie hat auch den Zuzug in die Großstädte ausgebremst. Es gab sogar mehr Fort- als Zuzüge. Warum das so ist, lesen Sie hier.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 4.342.640 Fälle verzeichnet, das sind 12.382 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 754.577 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 3029 mehr als am Vortag. (Stand 14. Oktober)

Die Krankenhausampel steht in Bayern momentan auf Grün. Im Freistaat werden 277 hospitalisierte Fälle in den letzten sieben Tagen gemeldet. Erst bei 1200 Fällen springt die Ampel auf Gelb. 260 Corona-Patientinnen und -Patienten liegen aktuell auf der Intensivstation. Erst bei 600 Patienten springt die Ampel auf Rot. (Stand 14. Oktober)

In Deutschland wurden inzwischen 109.521.772 Impfungen verabreicht. 57.128.110 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 68,7 Prozent. Vollständig geimpft wurden 54.486.100 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 65,5 Prozent. (Stand 14. Oktober)

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

