Das Corona-Update vom 15. Juni

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist - mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Die Maskenpflicht in Bayern bleibt. An den Corona-Regeln im Freistaat ändert sich auch mit sinkenden Inzidenzen nichts. Das haben Corona-Koordinator Florian Herrmann und Gesundheitsminister Klaus Holetschek am Nachmittag klar gemacht. Wie so oft in der Corona-Krise beruft sich die bayerische Staatsregierung auf Erkenntnisse führender Virologen. Und die warnen davor, die Situation momentan zu positiv einzuschätzen. Denn mit der Virusvariante "Delta", die sich stark in Großbritannien ausbreitet, sei eine vierte Welle trotz des Impffortschritts nicht auszuschließen.

Auch in den Schulen müssen Lehrer, Kinder und Jugendliche also weiterhin FFP2-Maske tragen. Nur auf dem Pausenhof oder bei Unterricht im Freien ist es möglich, die Maske abzusetzen. Welche anderen Corona-Maßnahmen es noch gibt und wie Ärzte und Aerosolexperten die Lage einschätzen, hat Sarah Ritschel aufgeschrieben.

Dabei überlagert die Debatte um die Maskenpflicht in Bayerns Schulen eigentlich eine viel wichtigere, findet meine Kollegin. Denn: Monatelang waren die Schüler vielerorts überhaupt nicht in der Schule. Das nächste Jahr muss ein Neubeginn werden, fordert Ritschel in ihrem Kommentar: "Auch bei einer möglichen vierten Welle: Die Schulen dürfen nicht wieder schließen." Lesen Sie hier den Kommentar.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Immer wieder Krawalle in Parks: Während Inzidenzwerte sinken und Corona-Regeln kippen, steigen die Temperaturen. Und mit einigen geht das Temperament durch. Doch was geschieht da gerade auf Bayerns öffentlichen Plätzen? Die neue Freiheit: Jugendliche lassen es nach Monaten wieder krachen

Der Digitale Impfpass funktioniert noch nicht für Genesene. Seit Montag können sich bereits vollständig gegen Corona Geimpfte für den digitalen Impfpass registrieren lassen. Doch es gibt noch Startschwierigkeiten. Hier geht's zu den Details.

Seit Montag können sich bereits vollständig gegen Geimpfte für den digitalen Impfpass registrieren lassen. Doch es gibt noch Startschwierigkeiten. Hier geht's zu den Details. Kreis Augsburg : Kein Corona-Test mehr am Wochenende. Die Nachfrage nach Corona-Tests an den Wochenenden im Hirblinger Testzentrum ist gesunken. PCR- und Antigentests werden dort nur noch werktags vorgenommen. Lesen Sie mehr.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 3.716.170 Fälle verzeichnet, das sind 652 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 645.221 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 66 mehr als am Vortag.

In Deutschland wurden inzwischen 61.429.675 Impfungen verabreicht. 40.475.199 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 48,7 Prozent. Vollständig geimpft wurden 22.302.188 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 26,8 Prozent.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

