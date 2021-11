Das Corona-Update vom 15. November

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Die Corona-Lage in Bayern verschärft sich. Zum Wochenbeginn ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Freistaat auf 525,7 gestiegen. Auch in Augsburg liegt der Wert mit 520,6 nur knapp darunter. Die Politik mahnt Bürgerinnen und Bürger nicht mehr nur zum Impfen, sondern fordert nun auch zum freiwilligen Kontaktverzicht auf: "Jeder soll sich in der aktuell sehr ernsten Situation gut überlegen, ob er eine Veranstaltung oder einen Weihnachtsmarkt abhält", sagte der Präsident des Bayerischen Landkreistages, Christian Bernreiter ( CSU). Die meisten Weihnachtsmärkte in der Region wurden bereits abgesagt.

Nicht so in Augsburg. Geht es nach der Stadt, steht eine Absage des Christkindlesmarktes auf dem Rathausplatz nicht zur Debatte. Dies bekräftigte Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle abermals am heutigen Montag. Man habe bereits ein abgespecktes Konzept vorgelegt und damit in etlichen Punkten auf die Corona-Pandemie reagiert. Was nun geplant ist, haben wir hier zusammengefasst.

Ob es eine gute Idee ist, den Christkindlesmarkt auf dem Rathausplatz in diesen Zeiten stattfinden zu lassen, darüber sind auch meine Kollegen verschiedener Auffassung. Schon bei den Light Nights konnte einem mulmig werden, schreibt Stefan Krog. "Die Krankenhäuser sind so voll, dass notwendige Behandlungen verschoben werden müssen, aber das Glühweintrinken auf dem Rathausplatz soll erlaubt sein. Solche Veranstaltungen passen nicht mehr."

Anderer Meinung ist Michael Hörmann. Die Verbotspolitik sei der falsche Weg, findet er. "Vielmehr muss es gerade jetzt darum gehen, die richtigen Entscheidungen zu treffen, die bei einer Pandemie nötig sind. Dazu gehört eine Impfpflicht. Sie ist der springende Punkt." Das Pro und Contra der beiden Autoren lesen Sie hier.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Ampel-Parteien uneins: Kommt die Impfpflicht in der Pflege - oder nicht? Die Grünen verkünden eine Impfpflicht für Seniorenheime, Kliniken und Kitas. Dann ruft die FDP "Stopp", weshalb die wichtige Entscheidung verschoben wird. Zum Artikel.



verkünden eine Impfpflicht für Seniorenheime, Kliniken und Kitas. Dann ruft die "Stopp", weshalb die wichtige Entscheidung verschoben wird. Zum Artikel. Kommentar: Warum die Corona-Impfpflicht für bestimmte Berufe richtig ist. Zu lange hat sich die Politik um die Frage herumgedrückt, wie wir mit Leuten umgehen, die eine Impfung ablehnen. Sie entscheiden eben nicht nur über ihren eigenen Körper, schreibt Michael Stifter . Zum Kommentar.



Zu lange hat sich die um die Frage herumgedrückt, wie wir mit Leuten umgehen, die eine Impfung ablehnen. Sie entscheiden eben nicht nur über ihren eigenen Körper, schreibt . Zum Kommentar. Strengere Regeln in der Gastronomie : Dehoga-Landeschef kritisiert 2G-Plus für Clubs. Bayern reagiert mit neuen Regeln für die Gastronomie auf die aktuelle Corona-Lage. Der Dehoga-Landesgeschäftsführer animiert Geimpfte und Genesene zum Ausgehen. Zum Artikel.



reagiert mit neuen Regeln für die auf die aktuelle Corona-Lage. Der Dehoga-Landesgeschäftsführer animiert Geimpfte und Genesene zum Ausgehen. Zum Artikel. Verwirrung um Lockdown für Ungeimpfte in Österreich : Die Lage droht in Österreich außer Kontrolle zu geraten, doch die Regierung ist erstaunlich gespalten. Große Verwirrung gab es um den Lockdown für Ungeimpfte. Zum Artikel.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 5.045.076 Fälle verzeichnet, das sind 23.607 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 941.688 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 8.629 mehr als am Vortag.

Die Krankenhausampel steht in Bayern auf Rot. Aktuell liegen 803 Corona-Patientinnen und -Patienten auf der Intensivstation. Ab 450 springt die Ampel auf Gelb, bei 600 auf Rot.

In Deutschland wurden inzwischen 114.930.114 Impfungen verabreicht. 58.255.103 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 70,1 Prozent. Vollständig geimpft wurden 56.165.436 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 67,5 Prozent.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Das könnte Sie auch interessieren:

Die Parteien der möglichen Ampel-Koalition sind sich in mehreren Punkten noch nicht einig, wie sie auf die Corona-Lage reagieren. Die SPD will zur Homeoffice-Pflicht zurückkehren. Die FDP zögert noch, doch die Union leistet Widerstand.

Ampel ist sich uneinig: Kehrt die Homeoffice-Pflicht zurück?

Unter dem Hashtag #allesindenArm haben sich auf Twitter Prominente und andere Nutzerinnen und Nutzer für eine Corona-Impfung stark gemacht.

#allesindenArm: Twitter-Kampagne will zum Impfen bewegen

In Rumänien gerät die Corona-Pandemie völlig außer Kontrolle: Die Deltavariante zwingt das Gesundheitssystem in die Knie. Experten verzweifeln an ihren Landsleuten, unter denen eine Mehrheit Impfung ablehnt.

Corona-Pandemie außer Kontrolle: Sinnloses Sterben in Rumänien

Die Inzidenzen steigen und Menschenansammlungen sollen vermieden werden. Deshalb gibt es bereits Absagen von Weihnachtsmärkten im Donau-Ries-Kreis.

Corona: Die Christkindlmärkte im Donau-Ries stehen auf dem Prüfstand