Das Corona-Update vom 15. Oktober

In Bayern gelten seit heute neue Corona-Regeln. Sie betreffen vor allem Gastronomen und jene, die sich gerne von diesen bewirten lassen. Denn es entfällt auf breiter Front die Pflicht zur Kontaktdatenerfassung. Sie müssen nur noch in Schwerpunktbereichen mit hohem Risiko von Mehrfachansteckungen erfasst werden. Und: In sämtlichen Bereichen in Bayern, in denen die 3G-Regel gilt, müssen sich vom 19. Oktober an neben Besuchern auch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Kundenkontakt an die Regel halten. Was jetzt gilt, lesen Sie hier.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Wenn die Politik Corona-Regeln ändert, ändern sich auch die Strategien jener Bürgerinnen und Bürger, die die Regeln umgehen wollen. Immer öfter tauchen unechte Impfzertifikate und Testnachweise auf. Verschärft sich die Situation weiter, weil die Corona-Tests selbst bezahlt werden müssen? Meine Kollegin Stephanie Sartor fordert deshalb, die Impfnachweise konsequenter zu kontrollieren: "Mit Halbherzigkeiten kommt man in dieser Pandemie eben nicht weit." Ihren ganzen Kommentar lesen Sie hier.



Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 4.354.158 Fälle verzeichnet, das sind 11.518 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 757.233 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 2656 mehr als am Vortag.

Die Krankenhausampel steht in Bayern momentan auf Grün. Im Freistaat werden 290 hospitalisierte Fälle in den letzten sieben Tagen gemeldet. Erst bei 1200 Fällen springt die Ampel auf Gelb. 257 Corona-Patientinnen und -Patienten liegen aktuell auf der Intensivstation. Erst bei 600 Patienten springt die Ampel auf Rot.

In Deutschland wurden inzwischen 109.725.662 Impfungen verabreicht. 57.182.706 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 68,8 Prozent. Vollständig geimpft wurden 54.579.415 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 65,6 Prozent.

Die Regeln für Weihnachtsmärkte werden gelockert. Doch so ganz trauen viele den neuen Freiheiten offenbar noch nicht. Kein Wunder.

Der frühere Bundespräsident beobachtet mit Sorge die Abkehr von demokratischen Werten, während der Historiker Sven Reichardt zu Sachlichkeit im Umgang mit Querdenkern rät.

