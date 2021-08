Das Corona-Update vom 16. August

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist - mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Schon lange wurde über Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit einer Corona-Impfung für 12- bis 17-Jährige diskutiert, einige Ärztinnen und Ärzte impften bereits auch diese Altersgruppe. Nun hat auch die Ständige Impfkommission (Stiko) ihre Empfehlung für alle Jugendlichen in dieser Altersgruppe ausgesprochen.

Das Gremium hatte sich zuletzt einige Kritik anhören müssen, weil es sich Zeit gelassen hatte mit dieser Einschätzung. Meine Kollegin Margit Hufnagel bezeichnet den politischen Druck auf die Expertinnen und Experten als schäbig und schreibt: "Es ist zu hoffen, dass sich die Ministerpräsidenten mit ihrem breitbeinigen Auftreten keinen Bärendienst erwiesen haben und viele Eltern nun aller Verstimmung zum Trotz dem Rat der Mediziner folgen werden." Den ganzen Kommentar finden Sie hier.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

In Italien müssen Gastwirte ihre Gäste kontrollieren. Ohne den "Green Pass" gibt es im Restaurant keinen Tisch – in der Theorie. Die Praxis sieht anders aus, wie Korrespondent Julius Müller-Meiningen schreibt.

Weniger Spielen draußen, mehr Bildschirmzeit drinnen: Die Corona-Pandemie hat Studien zufolge zumindest in bestimmten Regionen zu noch mehr Kurzsichtigkeit bei Kindern geführt.



Markus Gabriel ist ein Star der Philosophie. Im Interview spricht er unter anderem über moralisches Versagen in der Corona-Krise. Das ganze Gespräch können Sie hier lesen.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) und des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) 3.823.139 Fälle verzeichnet, das sind 2126 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 659.723 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 345 mehr als am Vortag. (Stand: 16. August)

In Deutschland wurden inzwischen 97.582.764 Impfungen verabreicht. 52.583.655 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 63,2 Prozent. Vollständig geimpft wurden 47.603.282 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 57,2 Prozent. (Stand: 16. August)

