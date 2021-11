Das Corona-Update vom 16. November

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Es ist der zweite Corona-Winter, die Fallzahlen steigen rasant und die Intensivstationen in vielen Orten stehen vor dem Kollaps. Wie geht es nun weiter in der Corona-Pandemie, welche Maßnahmen sind die richtigen? Genau darüber herrscht zwischen den Parteien der möglichen Ampel-Koalition Uneinigkeit. Zunächst war die Rede von einer geplanten Homeoffice-Pflicht, dann sprachen Grünenpolitiker von einer Impfpflicht für Pflegeberufe. Auf welche Corona-Regeln sich die Ampel-Parteien in dieser Woche tatsächlich einigen, steht noch aus.

Doch schon jetzt kommen Zweifel auf, ob das Maßnahmen-Paket ausreicht, um die Corona-Lage in der vierten Welle in den Griff zu bekommen. CSU-Politiker Stephan Pilsinger glaubt nicht daran - und geht davon aus, dass ein Lockdown für Ungeimpfte auch in Deutschland kommen wird.

Dabei geht es um nichts weniger als Menschenleben. Denn Corona verzeiht keine Fehler, schreibt mein Kollege Christian Grimm: " SPD, Grüne und FDP haben den Start verpatzt. Die Ampel-Parteien tragen eine Mitschuld. Denn je länger gezögert wird, desto schlimmer wird die Lage. Corona geht nicht weg." Zum Kommentar.

Christkindlmarkt in München abgesagt: Fallen noch weitere aus? Da sich immer mehr Menschen mit Corona infizieren, sagen viele Städte ihre Christkindlmärkte ab - nun auch München. Welche Pläne es in Augsburg und Nürnberg gibt, steht in diesem Artikel.

Kontrolle der Corona-Regeln nur schwer umsetzbar. Die Corona-Maßnahmen wurden wieder massiv verschärft. Nun soll auch die Polizei verstärkt bei den Kontrollen helfen. Die Gewerkschaft wehrt sich. Zum Artikel.

Nach Ansturm auf Augsburger Impfzentrum: So geht es jetzt weiter. Wer sich in Augsburg jetzt schnell noch impfen lassen möchte, muss damit rechnen, dass er nicht sofort zum Zug kommt. Wie es derzeit mit den Impfungen in der Stadt läuft, lesen Sie hier.

Kommt die Maskenpflicht für den Augsburger Christkindlesmarkt? Die Stadt Augsburg hält trotz steigender Corona-Zahlen daran fest, die Großveranstaltung auszurichten. Wie das Hygienekonzept ausgebaut werden könnte, haben wir hier beschrieben.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 5.077.124 Fälle verzeichnet, das sind 32.048 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 950.702 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 9014 mehr als am Vortag.

Die Krankenhausampel steht in Bayern auf Rot. Aktuell liegen 815 Corona-Patientinnen und -Patienten auf der Intensivstation. Ab 450 springt die Ampel auf Gelb, bei 600 auf Rot.

In Deutschland wurden inzwischen 115.191.760 Impfungen verabreicht. 58.302.768 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 70,1 Prozent. Vollständig geimpft wurden 56.211.984 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 67,6 Prozent.

