Das Corona-Update vom 16. Oktober

Wie stark verbreitet sich das Coronavirus in Kindergärten und Schulen? Dieser Frage widmete sich das Uniklinikum Augsburg in einer neuen Studie. Die Ergebnisse zeigen, dass sich sowohl unter den untersuchten Kinder als auch beim Lehr- und Erziehungspersonal der Anteil der angesteckten Personen im einstelligen Bereich liegt. Ein genauer Prozentsatz sei noch nicht ermittelt, so die Studienleiterin. Mehr zu den Ergebnissen, lesen Sie hier.

"Humanitäre Katastrophe": Einen gewaltigeren Superlativ hätte der bayerische Gesundheitsminister kaum finden können, als er in einem Interview über die Zukunft der Pflege in Deutschland sprach. Die Alten- und Krankenpflege seien am Limit, sagte er. Und fordert eine Reform.

Die sogenannte "Querdenken"-Bewegung hat in Bayern ein neues Instrument gefunden, um auf sich aufmerksam zu machen: einen Volksentscheid . Erstes erklärtes Ziel der Initiatoren ist, den Landtag "durch Neuwahlen mit anderen, besseren und bürgerorientierten Abgeordneten" zu besetzen. Was es mit dieser kuriosen Initiative auf sich hat, lesen Sie hier.

Baden-Württemberg geht einen neuen Weg in der Corona-Pandemie. Für ungeimpfte Beschäftigte in Unternehmen mit Publikumsverkehr sieht die Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg künftig eine verschärfte Testpflicht vor. Oder anders gesagt: 2G für ungeimpftes Personal. So stehen andere Bundesländer zum 2G-Optionsmodell.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 4.356.107 Fälle verzeichnet, das sind 10.949 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 759.801 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 2569 mehr als am Vortag.

Die Krankenhausampel steht in Bayern momentan auf Grün. Im Freistaat werden 275 hospitalisierte Fälle in den letzten sieben Tagen gemeldet. Erst bei 1200 Fällen springt die Ampel auf Gelb. 255 Corona-Patientinnen und -Patienten liegen aktuell auf der Intensivstation. Erst bei 600 Patienten springt die Ampel auf Rot.

In Deutschland wurden inzwischen 109.725.662 Impfungen verabreicht. 57.182.706 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 68,8 Prozent. Vollständig geimpft wurden 54.579.415 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 65,6 Prozent. (Stand: 15.10.2021)

