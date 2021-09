Das Corona-Update vom 16. September

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Wieder ist September. Und wieder findet auf der Theresienwiese in München kein Oktoberfest statt. Bereits zum zweiten Mal fällt 2021 das weltgrößte Volksfest der Corona-Pandemie zum Opfer. Auf eines verzichteten die Ordnungsbehörden der Stadt München in diesem Jahr aber: Es wird zur Wiesn-Zeit kein Alkoholverbot auf der Theresienwiese geben. Schließlich seien sehr viele Menschen mittlerweile geimpft - und bei spontanen Versammlungen sei Feiernden zuzutrauen, dass sie sich an die Hygienemaßnahmen halten.

Doch ein richtiges Oktoberfest fehlt vielen Brauchtums-Liebhabern und Wiesn-Fans. Schon im Herbst 2022 soll es wieder soweit sein. Das hat der Wiesnchef und Wirtschaftsreferent der Stadt München Clemens Baumgärtner ( CSU) versprochen. Welche Überlegungen dabei eine Rolle spielen - und wie andere Events ein Vorbild für das Oktoberfest 2022 sein können, lesen Sie hier.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Corona-Lage in Augsburg : Stadt meldet 107 Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt. Die Stadt bietet weitere mobile Impfmöglichkeiten. Alle Entwicklungen im Live-Blog.

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt. Die Stadt bietet weitere mobile Impfmöglichkeiten. Alle Entwicklungen im Live-Blog. Corona befeuert Camping-Boom: Der Traum vom eigenen Heim auf Rädern. Die Zulassungszahlen für Wohnmobile sind binnen eines Jahres um gut 13 Prozent gestiegen. Was besonders beliebt ist, steht hier.

Die Zulassungszahlen für Wohnmobile sind binnen eines Jahres um gut 13 Prozent gestiegen. Was besonders beliebt ist, steht hier. Klamauk aus dem Alltagsleben: Michl Müller blödelt fast wie früher. Nach langer Corona-Zwangspause hat in der Stadthalle Gersthofen jetzt die erste große Veranstaltung stattgefunden. So war es.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 4.114.856 Fälle verzeichnet, das sind 12.925 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 704.051 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 2.648 mehr als am Vortag. (Stand: 16. September)

Die Krankenhausampel steht in Bayern momentan auf grün. Im Freistaat werden 299 hospitalisierte Fälle in den letzten sieben Tagen gemeldet. Damit die Ampel auf gelb springt, müssten es 1200 Fälle sein. 269 Corona-Patientinnen und Patienten liegen aktuell auf der Intensivstation. Damit die Ampel auf rot springt, müssten es 600 sein. (Stand: 16. September)

In Deutschland wurden inzwischen 104.949.545 Millionen Impfungen verabreicht. 55.595.233 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 66,9 Prozent. Vollständig geimpft wurden 52.098.316 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 62,7 Prozent. (Stand: 16. September)

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

