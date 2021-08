Das Corona-Update vom 17. August

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist - mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Präsenzunterricht an Bayerns Schulen ist nur möglich, wenn regelmäßig Corona-Tests gemacht werden. Diese Maxime der Staatsregierung gilt nach wie vor. PCR-Pooltests sind dabei weit sicherer als Antigen-Schnelltests. Und trotzdem wird zum Start ins neue Schuljahr an den meisten bayerischen Schulen weiterhin ein Schnelltest zum Einsatz kommen. Denn für die PCR-Pooltests fehlen einerseits Laborkapazitäten - andererseits warten noch Millionen von Antigen-Schnelltests in den Lagern auf ihre Benutzung. 88 Millionen Antigen-Schnelltests hat die Staatsregierung von Februar bis Juli 2021 bestellt – und dafür einen Millionenbetrag in Höhe von 416.157.384 Euro ausgegeben. Mehr als 80 Prozent der Tests sind noch nicht verbraucht, hat meine Kollegin Sarah Ritschel recherchiert.

Ganz gleich, welcher Test am Ende zum Einsatz kommt: Eltern, Lehrkräfte und Schüler blicken bang auf das anstehende Schuljahr. Ausfall von Unterricht, Lernlücken und Maskenpflicht - gerade die Kleinsten leiden unter der Corona-Krise. Und kurz vor dem 1. Schultag zeigt sich nun: Wer die Wahl hat, lässt sein Kind lieber noch ein Jahr länger im Kindergarten. Sie wünschen sich Normalität für das erste Schuljahr.

Zwei Nachbarn, zwei Corona-Strategien: Bayern und Baden-Württemberg gehen im Kampf gegen das Coronavirus ganz unterschiedlich vor. Welche Unterschiede es gibt und wo private Treffen ohne Einschränkungen möglich sind, erfahren Sie im Artikel.



und gehen im Kampf gegen das ganz unterschiedlich vor. Welche Unterschiede es gibt und wo private Treffen ohne Einschränkungen möglich sind, erfahren Sie im Artikel. Arzt impft Neunjährige - muss aber keine Strafe befürchten. Der Fall hatte Aufsehen erregt: Ein Arzt hat im Impfzentrum in Bobingen eine Neunjährige gegen Corona geimpft. Ärger mit der Justiz bekommt der Mann aber nicht. Warum das so ist, können Sie hier nachlesen.



Der Fall hatte Aufsehen erregt: Ein Arzt hat im Impfzentrum in eine Neunjährige gegen geimpft. Ärger mit der Justiz bekommt der Mann aber nicht. Warum das so ist, können Sie hier nachlesen. Verbot öffentlicher Feiern: Polizisten schleusen sich als verdeckte Ermittler ein. Polizisten kundschafteten in zivil unter falschem Namen eine Party aus. Der Verdacht: Es handle sich um eine verbotene öffentliche Fete. Zum Artikel.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 3.827.051 Fälle verzeichnet, das sind 3.912 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 660.102 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 379 mehr als am Vortag. (Stand: 17. August)

In Deutschland wurden inzwischen 97.884.043 Impfungen verabreicht. 52.678.353 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 63,3 Prozent. Vollständig geimpft wurden 47.826.330 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 57,5 Prozent. (Stand: 17. August)

