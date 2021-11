Das Corona-Update vom 17. November

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Wie soll es weitergehen in der deutschen Corona-Politik? Die vierte Welle hat den Alltag der Menschen längst im Griff. Fast täglich erreichen die Fallzahlen neue Rekordwerte. Heute meldete das RKI 52.826 Neuinfektionen binnen 24 Stunden – so viele wie noch nie. Angesichts dieser Lage beraten am morgigen Donnerstag die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der Bundesregierung über neue Maßnahmen.

Vor allem aber brauchen die Menschen auch neue Perspektiven auf langfristige Besserung. Eine kommt nun von der Ständigen Impfkommission (Stiko). Deren Vorsitzender Thomas Mertens hat in Aussicht gestellt, dass die Booster-Impfung schon bald für alle ab 18 Jahren empfohlen werden könnte. Auch Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek sagte, der Freistaat die dritte Impfung für alle Bürgerinnen und Bürger schon fünf Monate nach der letzten Impfung gegen Covid-19 anbieten wird.

Doch kommen die Impfzentren und Ärzte mit dem Impfen überhaupt hinterher? Bislang sind es vor allem die älteren und schwächeren Menschen, die eine Drittimpfung benötigen. Und schon jetzt sind Bund und Länder beim Boostern zu langsam. Die vierte Corona-Welle lässt sich auf diese Weise nicht brechen, schreibt meine Kollegin Sarah Schierack in ihrem Kommentar.

Totimpfstoff gegen Corona: Novavax beantragt Zulassung in der EU. Ein Expertenteam der Europäischen Arzneimittelbehörde werde nun die Daten des Herstellers prüfen und Risiken gegen Nutzen abwägen. Zum Newsblog.

War die Notbremse des Bundes verfassungswidrig? Noch im November will das Bundesverfassungsgericht ein erstes Urteil über die Corona-Politik der Bundesregierung fällen. Öffentlich verhandelt wird trotz der Brisanz nicht. Zum Artikel.

Am Donnerstag wird das Winterland mit Eisstockschießen auf dem Augsburger Willy-Brandt-Platz starten. Der Gögginger Markt am Kurhaus fällt hingegen aus. Alles zum aktuellen Stand.

Kimmich und weitere ungeimpfte Spieler des FC Bayern können nicht in Augsburg übernachten. Joshua Kimmich darf vor dem Spiel beim FC Augsburg nicht mit seinen Mannschaftskollegen ins Hotel. Das wird wohl in der Zukunft noch problematischer werden. Zum Artikel.

Steigende Nachfrage: So steht es in Augsburg um die Impfstoff-Versorgung. Nach dem Ansturm am Wochenende erleben auch Augsburger Impfstationen großen Andrang. Drohen nun Engpässe? Wie Impfkoordinator Maurmeir die Lage einschätzt, lesen Sie hier.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 5.129.950 Fälle verzeichnet, das sind 52.826 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 964.305 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 13.603 mehr als am Vortag.

Die Krankenhausampel steht in Bayern auf Rot. Aktuell liegen 843 Corona-Patientinnen und -Patienten auf der Intensivstation. Ab 450 springt die Ampel auf Gelb, bei 600 auf Rot.

In Deutschland wurden inzwischen 115.656.735 Impfungen verabreicht. 58.366.685 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 70,2 Prozent. Vollständig geimpft wurden 56.281.229 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 67,7 Prozent.

