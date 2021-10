Das Corona-Update vom 17. Oktober

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Nach Wochen der Stagnation scheint das Infektionsgeschehen in Deutschland wieder Fahrt aufzunehmen. Wichtige Kennzahlen der Corona-Pandemie steigen seit mehreren Tagen kontinuierlich. Auch die Prognosen von Virologinnen und Virologen lassen nichts Gutes für den anstehenden Winter vermuten: Der Anstieg der Infektionen wird sich in den nächsten Monaten voraussichtlich erheblich beschleunigen. Das prognostiziert Oliver Keppler, Leiter der Virologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Alles Weitere zur aktuellen Corona-Situation in Deutschland lesen Sie hier.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Sollten Herbst und Winter durch das Coronavirus tatsächlich wieder ruhiger ausfallen in diesem Jahr, werden wohl einige zum Buch greifen. Unsere Kultur- und Journalredaktion hat passend dazu viele Buchtipps gesammelt, bei denen mit Sicherheit für jede und jeden etwas dabei ist. Die Übersicht zu den Lesetipps finden Sie hier.



tatsächlich wieder ruhiger ausfallen in diesem Jahr, werden wohl einige zum Buch greifen. Die Übersicht zu den Lesetipps finden Sie hier. Kinder unter zwölf Jahren können sich noch immer nicht mit einer Impfung gegen Corona schützen. Nun sollen an Augsburger Kitas Lollitests eingeführt werden. Seit Monaten hat sich die Stadt Augsburg für diese Tests eingesetzt. Nun kam aus München das Signal, dass sich Kommunen um die Lollitests auch in Kindertagsstätten bemühen können. Welche Einrichtungen mitmachen, hat meine Kollegin Miriam Zissler recherchiert.



schützen. Welche Einrichtungen mitmachen, hat meine Kollegin recherchiert. Geimpft, genesen, getestet: Die Einhaltung der 3G-Regeln gilt seit einiger Zeit auch in der Gastronomie und wird von der Stadt Augsburg stichprobenhaft kontrolliert. Wir haben drei Lokale in der Innenstadt besucht und festgestellt, dass es bei der Umsetzung Unterschiede gibt. Die ganze Geschichte gibt es hier.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 4.373.789 Fälle verzeichnet, das sind 8286 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 762.029 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 2228 mehr als am Vortag.

Die Krankenhausampel steht in Bayern momentan auf Grün. Im Freistaat werden 275 hospitalisierte Fälle in den letzten sieben Tagen gemeldet. Erst bei 1200 Fällen springt die Ampel auf Gelb. 255 Corona-Patientinnen und -Patienten liegen aktuell auf der Intensivstation. Erst bei 600 Patienten springt die Ampel auf Rot.

In Deutschland wurden inzwischen 109.725.662 Impfungen verabreicht. 57.182.706 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 68,8 Prozent. Vollständig geimpft wurden 54.579.415 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 65,6 Prozent. (Stand: 15.10.2021)

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

