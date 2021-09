Das Corona-Update vom 17. September

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Ischgl – der Name des österreichischen Skiorts darf in keiner Chronik zur Corona-Pandemie fehlen. Im März 2020 entwickelte sich das Tiroler Dorf zum Corona-Hotspot. Touristen reisten unkontrolliert ab und verbreiteten das Virus in vielen Ländern Europas. Nun entscheidet eine Richterin, ob der österreichische Staat für die Ansteckungen mitverantwortlich ist.

Mehrere Familien haben die Klage am Wiener Landgericht eingereicht. Sie sind der Ansicht, dass die Behörden zu spät auf die ersten Infektionen in Ischgl reagierten – mit teils tödlichen Folgen. Wie der Prozessauftakt ablief, lesen Sie hier.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Die Umstellung der Coronatests in den bayerischen Grund- und Förderschulen wird noch nicht zu Beginn der kommenden Woche überall möglich sein. Wie ein Sprecher des Kultusministeriums in München sagte, könne es zu Verzögerungen kommen. Nach Recherchen der Deutschen Presse-Agentur werden nicht alle Schulen am Montag mit den sogenannten Lollitests beginnen. Auch Schulleitungen kritisieren den Zeitplan als "nicht machbar", wie Sarah Ritschel recherchiert hat.

Der Ständigen Impfkommission zufolge sollten sich Schwangere, Stillende und Frauen im gebärfähigen Alter grundsätzlich gegen Corona impfen lassen. Nach einem sogenannten Stellungnahmeverfahren hat das Robert-Koch-Institut die endgültige Empfehlung veröffentlicht. Ungeimpften Schwangeren wird demnach eine Impfung mit einem mRNA-Impfstoff ab dem zweiten Schwangerschaftsdrittel ans Herz gelegt. Bislang war die Immunisierung nur für werdende Mütter mit besonderem Risiko empfohlen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 4.125.878 Fälle verzeichnet, das sind 11.022 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 706.557 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 2506 mehr als am Vortag.

Die Krankenhausampel steht in Bayern momentan auf grün. Im Freistaat werden 310 hospitalisierte Fälle in den letzten sieben Tagen gemeldet. Damit die Ampel auf gelb springt, müssten es 1200 Fälle sein. 266 Corona-Patientinnen und Patienten liegen aktuell auf der Intensivstation. Damit die Ampel auf rot springt, müssten es 600 sein.

In Deutschland wurden inzwischen 105.229.636 Impfungen verabreicht. 55.703.730 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 67 Prozent. Vollständig geimpft wurden 52.244.501 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 62,8 Prozent.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Volle achtzehn Monate musste die Augsburger Puppenkiste schweigen. Es gab keine Vorstellungen mehr und auch im Museum "Die Kiste" ruhte der Betrieb. Am Freitag hat Theaterleiter Klaus Marschall wieder aufgesperrt.

Hurra, hurra, die Augsburger Puppenkiste ist wieder da

Facebook hat ein neues Verfahren entwickelt, um weltweit "schädliche Netzwerke" von seiner Plattform zu verbannen. Den ersten Fall hat der Internet-Konzern in Deutschland identifiziert: die umstrittene "Querdenken"-Bewegung.

Facebook löscht "Querdenken"-Kanäle als "schädliches Netzwerk"

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

