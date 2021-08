Das Corona-Update vom 18. August

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist - mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Biontech und Moderna sind Pharmaunternehmen, deren Corona-Impfstoffe in Deutschland und Europa besonders häufig verimpft wurden. Was bei der Freude über ein Mittel im Kampf gegen das Virus häufig vergessen wird: Die Entwicklung der Vakzine ist für die Hersteller nicht nur ein großer wissenschaftlicher Erfolg, sondern auch ein kommerzieller, schreibt mein Kollege Christian Grimm. Er hat recherchiert, wie stark Biontech und Moderna verdienen. Von jedem Euro Umsatz hat Biontech im ersten Halbjahr dieses Jahres 53 Cent Gewinn gemacht, Moderna an jedem Dollar sogar 63 US-Cent verdient. Doch nun wollen sie mehr - und erhöhen die Impfstoffpreise deutlich.

Bisher ist in Deutschland gut jeder Zweite geimpft. Um noch mehr Menschen von der Immunisierung durch Vakzine zu überzeugen, hat die Bundesregierung die Impfkampagne #ÄrmelHoch gestartet. Doch die geht an jungen Menschen meist noch vorbei. Woran liegt das? Und was müsste sich ändern? Diesen Fragen ist meine Kollegin Theresa Brandl nachgegangen: Warum die deutsche Impfkampagne kaum junge Menschen anspricht

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 3.835.375 Fälle verzeichnet, das sind 8.324 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 661.206 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 1.104 mehr als am Vortag. (Stand: 18. August)

In Deutschland wurden inzwischen 98.274.623 Impfungen verabreicht. 52.803.002 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 63,5 Prozent. Vollständig geimpft wurden 48.109.314 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 57,8 Prozent. (Stand: 18. August)

Tiere können in der Corona-Pandemie eine große Hilfe sein. In Frankreich erschnüffelt nun ein Hund, ob die Bewohnerinnen und Bewohner eines Altenheimes am Virus erkrankt sind.

In Altenheim: Hund "Pokaa" riecht die Corona-Infektion

Der Deutsche Alpenverein veröffentlicht seine Bergunfallstatistik. Die Sorge, dass der corona-bedingte Ansturm auf die Berge die Unfall-Zahl erhöht, hat sich nicht bestätigt.

Alpenverein: Historisch wenige tödliche Bergunfälle im Corona-Jahr

In Rimini und Umgebung treiben streitsüchtige Jugendliche ihr Unwesen. Die Nachwuchs-Gangster pöbeln, prügeln, verwüsten Cafés. Psychologen sagen: Das liegt auch an Corona.

Die Wut der Jugendlichen: "Baby-Gangs" wüten an der Adriaküste

