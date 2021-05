Das Corona-Update vom 18. Mai

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Nachdem immer mehr Menschen in Deutschland geimpft sind und die Inzidenzen sinken, hat Bayern einige Lockerungen beschlossen. Unter anderem für Schulen geht es nach den Pfingstferien einen Schritt Richtung Normalität.

In bayerischen Regionen mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 sollen dann die Schüler aller Schularten wieder Präsenzunterricht haben. Allerdings sind Tests und Masken weiterhin Pflicht.

Auch für kleinere Kinder in Kitas, Kindergärten und anderen Betreuungseinrichtungen sind in Bayern Lockerungen angekündigt. Hier können Sie alle Lockerungen nachlesen, die Ministerpräsident Markus Söder heute Mittag angekündigt hat.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Die Zahlen:

Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 3.603.055 Fälle, das sind 4209 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 627.007 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 604 mehr als am Vortag.

In Deutschland haben inzwischen 31.150.725 Menschen mindestens ihre Erstimpfung erhalten, das ergibt eine Impfquote von 37,5 Prozent. Vollständig geimpft wurden 9.548.021 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 11,5 Prozent.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Das könnte Sie auch interessieren:

Schwangere mit einem erhöhten Risiko, sich mit Corona anzustecken, dürfen jetzt selbst entscheiden, ob sie geimpft werden. Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat ihre Impfempfehlung für Schwangere erweitert.

Stiko ändert Corona-Impf-Empfehlung für Schwangere

Ein Einkauf im Geschäft ist in Augsburg ab Mittwoch wieder möglich, aber für die meisten Kunden mit Hürden. Im Stadtgebiet öffnen weitere Schnelltestzentren.

Händler in Augsburg dürfen wieder öffnen – doch die Skepsis überwiegt

Waldorfanhänger treten etwa bei Querdenken-Demos auf, viele verweigern die Maskenpflicht. Was hat die Schulform damit zu tun? Unsere Autorin Sophia Huber ist dieser Frage nachgegangen.

Sind Reform- und Waldorfschulen ein "Sammelbecken für Verschwörungstheorien"?

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.