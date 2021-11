Das Corona-Update vom 18. November

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Welche Maßnahmen können jetzt in der vierten Welle der Corona-Pandemie noch helfen? Darüber haben bis in den Abend hinein die geschäftsführende Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder beraten.

Ein zentrales Ergebnis ist eine flächendeckende 2G-Regelung für ganz Deutschland. Demnach sollen nur noch Geimpfte oder Genesene Zutritt etwa zu Freizeit-, Kultur- und Sportveranstaltungen, Gastronomie sowie zu körpernahen Dienstleistungen und Hotels haben. Diese Maßnahme soll ab einer bestimmten Hospitalisierungsrate greifen.

Zudem wollen die Bundesländer eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen einführen. So sollen Beschäftigte unter anderem in Krankenhäusern und Pflegeheimen zur Corona-Impfung verpflichtet werden. Die Pflicht soll bei Kontakt zu vulnerablen Personen gelten. Im Gegenzug soll es für Pflegekräfte noch einmal eine finanzielle Anerkennung geben. Bund und Länder haben sich demnach auf einen Pflegebonus vor allem in der Intensivpflege geeinigt.

Einen Überblick über weitere Ergebnisse aus den Bund-Länder-Beratungen bietet mein Kollege Christian Grimm in seinem Artikel. Er hat die Beratungen bis in den Abend hinein verfolgt und eingeordnet. Lesen Sie hier die Zusammenfassung.

Die Pressekonferenz nach den Beratungen lief gerade noch, da gab Bayerns Ministerpräsident Söder bereits in einem eigenen Pressetermin seine Sicht der Dinge bekannt. Bayern werde am Freitag der Neufassung des Infektionsschutzgesetzes im Bundesrat zustimmen, teilte Söder mit. Er sagte aber, dass das Gesetz der Pandemielage nicht angemessen sei und es Nachbesserungen bedürfe. Bayerns Kabinett berät am Freitag, wie die Corona-Regeln im Freistaat nun aussehen werden. Söder kündigte aber schon einmal einen De-Facto-Lockdown für Ungeimpfte an. Zu den Einzelheiten.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Bundestag stimmt für neue Corona-Gesetze. Die Ampel hat ihre Änderung des Infektionsschutzgesetzes durch den Bundestag gebracht. Flächendeckende Lockdowns sind nicht mehr möglich – falls der Bundesrat zustimmt. Zum Artikel.

Oberlandesgericht München: Sauter und Nüßlein wurden in Maskenaffäre nicht bestochen. Überraschend gibt das Gericht in der Maskenaffäre Beschwerden der Beschuldigten statt. Warum die Politiker jetzt wohl ohne Strafe davonkommen und wie es weitergeht, lesen Sie hier.

2G, 2G+ oder Absage? Ungewissheit um den Christkindlesmarkt. Der Christkindlesmarkt in Augsburg ist aufgebaut und steht dennoch möglicherweise vor dem Aus. Wie die Standbetreiber mit dieser Situation umgehen. Zum Artikel.

Mehrheit der Deutschen fordert erneute Homeoffice-Pflicht. Keine fünf Monate ist es her, dass die Homeoffice-Pflicht endete. Angesichts der stark steigenden Corona-Zahlen wünschen sich viele nun eine Rückkehr zur Arbeit von zu Hause. Zum Artikel.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 5.195.321 Fälle verzeichnet, das sind 65.371 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 983.449 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 19.144 mehr als am Vortag.

Die Krankenhausampel steht in Bayern auf Rot. Aktuell liegen 871 Corona-Patientinnen und -Patienten auf der Intensivstation. Ab 450 springt die Ampel auf Gelb, bei 600 auf Rot.

In Deutschland wurden inzwischen 116.200.713 Impfungen verabreicht. 58.434.229 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 70,3 Prozent. Vollständig geimpft wurden 56.351.352 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 67,8 Prozent.

