Das Corona-Update vom 18. Oktober

Den ersten Impfstoff entwickelte der Arzt Edward Jenner vor über 200 Jahren – damals gegen die Pocken. Seither haben Forscher unterschiedliche Verfahren entwickelt, um Impfstoffe herzustellen. Die älteste Form, die auch Edward Jenner genutzt hat: der Totimpfstoff. Viren werden – vereinfacht dargestellt – abgetötet beziehungsweise abgeschwächt in den Körper injiziert. Doch ausgerechnet diese Impfstoff-Form taucht in der aktuellen Palette der zugelassenen Corona-Vakzine nicht auf. Stattdessen beruhen die auf dem Markt verfügbaren Impfstoffe auf Gentechnik. Woran liegt das? Und wann wird es einen Totimpfstoff gegen Corona geben?

Die Dieselpreise steigen und steigen. Laut ADAC stehen sie auf einem Rekordhoch. Ein Grund für die rasante Steigerung ist die Corona-Pandemie. Mehr dazu lesen Sie hier.

Das legen zumindest die Ergebnisse einer Studie nahe. Mehr über die Ergebnisse der Studie: hier. Eine Reihe positiver Corona-Tests beim EHC Red Bull München sorgt für Terminprobleme in der Deutschen Eishockeyliga. Gleich 18 Spieler hatten sich infiziert. Das Topspiel gegen Mannheim am Mittwoch fällt aus. Wie es jetzt weitergeht.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 4.377.845 Fälle verzeichnet, das sind 4056 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 763.487 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 1458 mehr als am Vortag.

Die Krankenhausampel steht in Bayern momentan auf Grün. Im Freistaat werden 262 hospitalisierte Fälle in den letzten sieben Tagen gemeldet. Erst bei 1200 Fällen springt die Ampel auf Gelb. 263 Corona-Patientinnen und -Patienten liegen aktuell auf der Intensivstation. Erst bei 600 Patienten springt die Ampel auf Rot.

In Deutschland wurden inzwischen 109.946.106 Impfungen verabreicht. 57.250.155 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 68,8 Prozent. Vollständig geimpft wurden 54.685.649 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 65,8 Prozent.

Ohne Schutznachweis kein Job: Italien führt ab dieser Woche eine indirekte Impfpflicht ein und erlebt harte Proteste. Daraus sollte auch Deutschland lernen.

Ab 1. November gilt bei städtischen Veranstaltungen in Landsberg die 3G-plus-Regel. Was das für Besucher bedeutet.

