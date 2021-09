Das Corona-Update vom 18. September

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Bayern ist unter den alten Bundesländern Schlusslicht bei der Corona-Impfung - das soll sich ändern. Bundesgesundheitsminister will die Impfquote in einigen Bundesländern verbessern. Die Unterschiede zwischen den Bundesländern sind groß: In Bremen sind 77,7 der Bürgerinnen und Bürger mindestens einmal geimpft, in Bayern 63,8 Prozent, in Sachsen nur 56,9 Prozent.

"Im Nordwesten sind wir fast am Ziel, im Südosten sollten wir noch deutlich höhere Quoten erreichen", schrieb Spahn am Samstag auf Twitter. Unterdessen sinkt die Corona-Inzidenz in Deutschland seit einer Woche.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Italien führt die 3G-Regel am Arbeitsplatz ein. Angestellte und Selbstständige müssen dann einen Impf-, Genesenen- oder negativen Testnachweis erbringen. Deutsche Arbeitgeber verlangen zunächst umfangreichere Auskunftsrechte gegenüber ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Angestellte und Selbstständige müssen dann einen Impf-, Genesenen- oder negativen Testnachweis erbringen. Deutsche Arbeitgeber verlangen zunächst umfangreichere Auskunftsrechte gegenüber ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Mehr als 1700 Verfassungsbeschwerden zur Corona-Pandemie beschäftigen das Bundesverfassungsgericht . Es überprüft etwa, ob Firmen ihre Mitarbeiter nach deren Impfstatus fragen dürfen oder die 2G-Regel. Im Kern geht es um die Frage: Was darf der Staat, was nicht?

Es überprüft etwa, ob Firmen ihre Mitarbeiter nach deren Impfstatus fragen dürfen oder die 2G-Regel. Im Kern geht es um die Frage: Was darf der Staat, was nicht? Der Münchner Oberbürgermeister will alles dafür tun, dass es ein Oktoberfest 2022 geben wird. In den Zelten müsse es aber wieder so sein, wie es früher war. "Eine kastrierte Wiesn kann es nicht geben", betont er.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 4.134.779 Fälle verzeichnet, das sind 8901 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 708.284 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 1727 mehr als am Vortag.

Die Krankenhausampel steht in Bayern momentan auf grün. Im Freistaat werden 292 hospitalisierte Fälle in den letzten sieben Tagen gemeldet. Damit die Ampel auf gelb springt, müssten es 1200 Fälle sein. 270 Corona-Patientinnen und Patienten liegen aktuell auf der Intensivstation. Damit die Ampel auf rot springt, müssten es 600 sein.

In Deutschland wurden inzwischen 105.229.636 Impfungen verabreicht. 55.703.730 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 67 Prozent. Vollständig geimpft wurden 52.244.501 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 62,8 Prozent.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

