Das Corona-Update vom 19. Juli

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist - mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Boris Johnson hat mal wieder einen Ausstieg verkündet. England verabschiedet sich von fast allen Corona-Beschränkungen. Wer sich ohne Maske in einem Londoner Club anhusten möchte, kann das ab heute wieder tun. Es gibt keine Beschränkungen mehr für Besucher- oder Zuschauerzahlen – stattdessen setzt Premierminister Johnson auf Eigenverantwortung. Das gilt erst einmal nur für England, weil in Wales, Schottland und Nordirland die Regionalregierungen für die Gesundheitspolitik verantwortlich sind.

Dabei ist Corona auch in Großbritannien längst nicht vorbei. Zwar verhindern die hohen Impfraten viele schwere Verläufe, doch die Infektionszahlen sind extrem gestiegen: Kurz vor der Rückkehr zum Alltag stecken sich in Großbritannien knapp 50.000 Menschen täglich mit dem Virus an. Experten fürchten daher, dass die Situation durch die eiligen Öffnungen in Kombination die Delta-Variante außer Kontrolle geraten könnte.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Auch in Deutschland steigt die Inzidenz nun seit einiger Zeit wieder, bisher aber recht langsam. Wissenschaftler erwarten einen schnellen Anstieg im Herbst – mit Folgen auch für die Belegung der Krankenhäuser. Margit Hufnagel hat recherchiert, was das für uns bedeutet.

steigt die Inzidenz nun seit einiger Zeit wieder, bisher aber recht langsam. hat recherchiert, was das für uns bedeutet. Was helfen würde: eine möglichst hohe Impfquote. Die Stadt Augsburg versucht, das durch Sonder-Impfaktionen zu erreichen. Und siehe da: Von Impfmüdigkeit ist keine Spur, rund 1600 Augsburger haben innerhalb von drei Tage die Chance genutzt, sich ohne Terminvereinbarung impfen zu lassen. Jörg Heinzle und Stefan Krog berichten auch, welche weiteren Aktionen die Stadt plant.

versucht, das durch zu erreichen. Und siehe da: Von Impfmüdigkeit ist keine Spur, und berichten auch, welche weiteren Aktionen die Stadt plant. Alfons Schuhbecks Lokale sind insolvent. Wie konnte das passieren? Er sieht sich als Corona-Opfer, aber die Sterne über dem Gastro-Imperium standen schon länger nicht mehr günstig, berichtet Tobias Schaumann.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) und des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) 3.745.227 Fälle verzeichnet, das sind 546 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 650.433 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 108 mehr als am Vortag.

In Deutschland wurden inzwischen 86.114.976 Impfungen verabreicht. 49.806.108 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 59,9 Prozent. Vollständig geimpft wurden 38.547.915 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 46,4 Prozent.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

