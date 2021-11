Das Corona-Update vom 19. November

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Erst sollten milde Maßnahmen wie die 3G-Regel, Abstands- und Maskengebote die vierte Corona-Welle bekämpfen und den verhindern, dass bayerische Intensivstationen weiter überlastet werden. Doch die Inzidenz, die Belegung der Krankenhäuser und mittlerweile auch die Zahl der täglichen Corona-Todesfälle steigen ungebremst weiter. Jetzt schließt der Freistaat erste Bereiche des öffentlichen Lebens.

"Die Inzidenz läuft hoch und die Betten voll", betonte Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) bei der Ankündigung der neuen Maßnahmen. Clubs, Diskotheken und reine Schankwirtschaft würden deshalb geschlossen. Es müssen alle Weihnachtsmärkte in Bayern abgesagt werden, kündigte Söder an. Außerdem plant die Staatregierung einen "De-Facto-Lockdown" für Ungeimpfte.

Aber wird das reichen, um die Welle zu brechen? Nein, kommentiert meine Kollege Michael Pohl: Bayern brauche einen richtigen Lockdown, nicht nur in Landkreisen über einer Inzidenz von 1000. Die Gemeinschaft müsse auch die Ungeimpften schützen. Als Preis dafür fordert er ein Impfpflicht.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Die Absage der Weihnachtsmärkte trifft auch den Augsburger Christkindlesmarkt. Die Stadt Augsburg hatte bislang daran festgehalten, den Markt stattfinden zu lassen. Um das entsprechende Hygienekonzept und die Zäune auf dem Rathausplatz hatte es heftige Diskussionen gegeben. Doch nach dem Verbot der Staatsregierung war die Absage unausweichlich.

Österreich führt eine Impfpflicht ein. "Wir wollen keine fünfte Welle, wir wollen keine sechste und siebte Welle", sagte Bundeskanzler Alexander Schallenberg. Nun geht das Land in einen Lockdown. Doch die österreichische Regierung nennt eine maximale Dauer.

Bayerns Kliniken senden dramatischen Hilferuf, weil ihre Intensivstationen immer voller werden. "Die aktuelle Lage ist so dramatisch, wie sie noch nie in der gesamten Pandemie-Zeit in Bayern war", sagt Roland Engehausen, Chef der Bayerischen Krankenhausgesellschaft. Bereits jetzt werden Corona-Patienten in andere Bundesländer verlegt.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 5.248.291 Fälle verzeichnet, das sind 52.970 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 999.153 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 15.704 mehr als am Vortag.

Die Krankenhausampel steht in Bayern auf Rot. Aktuell liegen 896 Corona-Patientinnen und -Patienten auf der Intensivstation. Ab 450 springt die Ampel auf Gelb, bei 600 auf Rot.

In Deutschland wurden inzwischen 116.764.363 Impfungen verabreicht. 58.507.255 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 70,4 Prozent. Vollständig geimpft wurden 56.426.411 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 67,9 Prozent.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

