Das Corona-Update vom 19. Oktober

Kinos, Bars, Clubs haben wieder geöffnet. Voraussetzung: Wer dort tanzen, trinken oder einen Film schauen möchten, muss nachweisen, geimpft, genesen oder negativ getestet zu sein. Regeln, die einige Ungeimpfte aus der Region umgehen wollen. In Bopfingen – eine Stadt in der Nähe von Nördlingen – sind gefälschte Corona-Impfnachweise entdeckt worden. Die Polizei ermittelt in insgesamt sieben Fällen. Wie die Masche funktioniert und warum sie aufflog, lesen Sie hier.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Noch 66 Tage bis Heiligabend und die Vorbereitungen in Augsburg sind angerollt. In diesem Jahr darf der Weihnachtsmarkt wieder stattfinden. Allerdings coronabedingt in begrenztem Umfang. So soll es nur vier Glühweinstände auf dem Rathausplatz geben, normalerweise sind es knapp ein Dutzend. Nun steht fest, wer im Advent auf dem Rathausplatz stehen darf.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat sich dafür ausgesprochen, die Grundlage für einen weiteren Lockdown abzuschaffen. Der Vorstoß ist richtig, meint unser Autor. Aber nicht ausreichend. Den ganzen Kommentar lesen Sie hier.

Nicht nur die Sprit- und Heizpreise steigen. Auch die Einkäufe im Supermarkt werden teurer. Anfang 2022 könnte sich die Inflation wieder einpendeln. Der Nachholbedarf der Konsumenten nach der Corona-Krise könnte aber auch stärker ausfallen als bisher angenommen, was die Preise wieder nach oben treiben würde. Mehr dazu lesen Sie hier.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 4.384.616 Fälle verzeichnet, das sind 6771 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 764.982 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 1495 mehr als am Vortag.

Die Krankenhausampel steht in Bayern momentan auf Grün. Im Freistaat werden 328 hospitalisierte Fälle in den letzten sieben Tagen gemeldet. Erst bei 1200 Fällen springt die Ampel auf Gelb. 261 Corona-Patientinnen und -Patienten liegen aktuell auf der Intensivstation. Erst bei 600 Patienten springt die Ampel auf Rot.

In Deutschland wurden inzwischen 110.042.256 Impfungen verabreicht. 57.279.438 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 68,9 Prozent. Vollständig geimpft wurden 54.727.282 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 65,8 Prozent.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

