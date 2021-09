Das Corona-Update vom 19. September

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Ab Oktober dürfen Clubs in Bayern wieder öffnen – doch einige Augsburger Betreiber wissen noch gar nicht, ob sie das unter den dann geltenden Corona-Regeln überhaupt wollen. Maskenpflicht und Abstand auf der Tanzfläche schrecken die Gastronomen ab.

"Ich habe total Bock, meine Clubs wieder aufzumachen, allerdings zu klaren und machbaren Bedingungen", sagt etwa Sebastian Karner, der den Club Kantine betreibt. Wie viele andere Augsburger Clubbesitzer fordert er nun eine deutliche Ansage der Staatsregierung.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Eigentlich sollten ab diesem Montag in Bayern die sogenannten Pooltests in Grund- und Förderschulen starten – doch Schulleiter sind wegen der zusätzlichen Bürokratie verärgert. "Die Einführung der Pooltests (...) mit diesem Zeitdruck ohne soliden verifizierten Verwaltungsvorlauf ist unrealistisch", heißt es in einem Schreiben an Kultusminister Michael Piazolo .

die sogenannten Pooltests in Grund- und Förderschulen starten – doch Schulleiter sind wegen der zusätzlichen Bürokratie verärgert. "Die Einführung der Pooltests (...) mit diesem Zeitdruck ohne soliden verifizierten Verwaltungsvorlauf ist unrealistisch", heißt es in einem Schreiben an Kultusminister . Braucht Deutschland einen "Freedom Day" nach dem Vorbild Englands, also einen Tag, an dem alle Corona-Maßnahmen fallen? Ja, sagt der Kassenärztechef Andreas Gassen . Für den Vorschlag bekommt er allerdings auch viel Gegenwind.

einen "Freedom Day" nach dem Vorbild Englands, also einen Tag, an dem alle Corona-Maßnahmen fallen? Ja, sagt der Kassenärztechef . Für den Vorschlag bekommt er allerdings auch viel Gegenwind. Après-Ski wie vor Corona ? Das stößt zumindest bei dem SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach nicht auf Begeisterung. Der Politiker hat kritisch auf den Vorstoß des österreichischen Bundeskanzlers Sebastian Kurz reagiert, der Après-Ski nur für Geimpfte in Aussicht gestellt hatte. "Wie die nächste Wintersaison aussehen wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt niemand seriös vorhersagen – auch nicht der österreichische Bundeskanzler", sagte Lauterbach in einem Interview.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 4.142.116 Fälle verzeichnet, das sind 7337 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 709.928 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 1644 mehr als am Vortag.

Die Krankenhausampel steht in Bayern momentan auf Grün. Im Freistaat werden 277 hospitalisierte Fälle in den letzten sieben Tagen gemeldet. Damit die Ampel auf Gelb springt, müssten es 1200 Fälle sein. 280 Corona-Patientinnen und Patienten liegen aktuell auf der Intensivstation. Damit die Ampel auf Rot springt, müssten es 600 sein.

In Deutschland wurden inzwischen 105,4 Millionen Impfungen verabreicht. 55.773.989 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 67,1 Prozent. Vollständig geimpft wurden 52.341.392 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 62,9 Prozent.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Das könnte Sie auch interessieren:

Studierende sind verunsichert, wieviel Präsenz-Lehre an den Hochschulen zum Semester-Start geboten wird. Sind Corona-Kontrollen machbar, wenn Hunderte gleichzeitig kommen?

3G an der Uni: Kann der Semester-Start an Augsburgs Hochschulen gelingen?

Die Impfquote in Augsburg liegt bei rund 60 Prozent. Trotzdem rechnet das Gesundheitsamt mit stark steigenden Infektionszahlen - und einer Belastung für die Uniklinik.

Wird die vierte Corona-Welle die höchste in Augsburg?

Drei von vier Corona-Fällen im Landkreis Aichach-Friedberg sind aktuell auf Ungeimpfte zurückzuführen. Im Krankenhaus spannt sich die Lage allmählich wieder an.

Corona: Erlebt Aichach-Friedberg eine "Pandemie der Ungeimpften"?





Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.