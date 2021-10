Das Corona-Update vom 2. Oktober

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Das Nachtleben in Bayern wurde reanimiert. In der Nacht zum heutigen Samstag öffneten die ersten Clubs. Jonathan Lindenmaier war auf Streifzug durch Augsburg. Sein erster Stopp war im Café City Club. Am Eingang wird der Impf-, Genesenen- oder negative PCR-Nachweis überprüft, anschließend darf gefeiert werden - ohne Maske und Abstand. Mit dem großen Ansturm rechnen die Betreiber, wenn am Samstagabend auch der Club öffnet.

Anderswo ist in der Nacht weniger los, auf der Augsburger Maxstraße etwa. Andere öffnen erst später im Oktober, begründen das mit den kurzfristigen Entscheidungen der Staatsregierung. In der Kantine hingegen dauert es mitten in der Nacht fast zehn Minuten, bis Besucherinnen und Besucher eintreten können. Doch feiert es sich nun nach eineinhalb Jahren Pandemie tatsächlich wie früher?

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Augsburg droht eine vierte Corona-Welle. "Wir müssen auch in diesem Jahr wahrscheinlich mit sehr hohen Zahlen rechnen", sagt der stellvertretende Gesundheitsamtsleiter Dr. Thomas Wibmer. Warum ihm die Krankenhausbelegung Sorge bereitet.

Die Fans des FC Augsburg dürfen wieder auf ihre Stehplätze. Nach den neuen bayerischen Corona-Regeln sind diese in bayerischen Bundesliga-Stadien künftig erlaubt. Zudem darf der FCA seine Stadionkapazität erhöhen.

Mit 6,1 Prozent zieht eine Querdenker-Partei in den oberösterreichischen Landtag ein. Werner Reisinger hat recherchiert, was hinter ihr steckt. Hinter der harmlosen Fassade zeigt sich schnell ein anderes Bild.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 4.246.136 Fälle verzeichnet, das sind 8517 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 732.562 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 1895 mehr als am Vortag. (Stand: 2. Oktober)

Die Krankenhausampel steht in Bayern momentan auf Grün. Im Freistaat werden 288 hospitalisierte Fälle in den letzten sieben Tagen gemeldet. Damit die Ampel auf Gelb springt, müssten es 1200 Fälle sein. 259 Corona-Patientinnen und -Patienten liegen aktuell auf der Intensivstation. Damit die Ampel auf Rot springt, müssten es 600 sein. (Stand: 2. Oktober)

In Deutschland wurden inzwischen 107.888.805 Impfungen verabreicht. 56.622.246 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 68,1 Prozent. Vollständig geimpft wurden 53.682.694 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 64,6 Prozent. (Stand: 1. Oktober)

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

