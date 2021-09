Das Corona-Update vom 2. September

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist - mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Ein lauer Spätsommerabend. Die Sonne scheint, vor den Bars, Cafés, Restaurants tummeln sich Menschen, trinken, essen, lachen. Seit Donnerstag fällt die FFP2-Maskenpflicht in Bayern. Das ist nicht die einzige Lockerung: Auch die Kontaktbeschränkung für private Treffen sowie die Kundenbeschränkung im Einzelhandel sind ab sofort hinfällig. Weit weg scheinen die düsteren Monate der Ungewissheit und Angst. An Corona-Inzidenzen denkt gerade niemand. Oder? Sophia Huber war in Augsburg und Friedberg unterwegs und hat sich mit dem Menschen vor Ort unterhalten. Über Impfanreize, ausgedehnte Mittagspausen und die Sorge vor der nächsten Welle.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Verwirrung um neue Corona-Regeln: Für einen Besuch des Vergnügungsparks auf dem Plärrer benötigt man bisher keinen 3G-Nachweis. Das könnte sich nun ändern - womöglich gibt es aber noch einen Ausweg.

Für einen Besuch des Vergnügungsparks auf dem Plärrer benötigt man bisher keinen 3G-Nachweis. Das könnte sich nun ändern - womöglich gibt es aber noch einen Ausweg. Kein Happy End: Trotz Corona-Lockerungen bleiben in den Kinos die Probleme. Ein Betreiber erklärt, warum eine Vollauslastung mit Maske keinen Sinn hat. Der Kino-Verband fordert dringend Nachbesserungen.

Trotz Corona-Lockerungen bleiben in den Kinos die Probleme. Ein Betreiber erklärt, warum eine Vollauslastung mit Maske keinen Sinn hat. Der Kino-Verband fordert dringend Nachbesserungen. Einschränkungen durch die neuen Regeln: Gerade muss das Konzertbüro in Augsburg zwei Veranstaltungen verschieben, die Geschäftsführer Erwin Kistler weh tun. Sie waren ausverkauft, aber die Kommunen wollten nicht.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts ( RKI) 3.970.102 Fälle verzeichnet, das sind 13.715 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 678.940 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 1.079 mehr als am Vortag. (Stand: 2. September)

In Deutschland wurden inzwischen 102.155.698 Impfungen verabreicht. 54.422.241 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 65,4 Prozent. Vollständig geimpft wurden 50.600.451 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 60,9 Prozent. (Stand: 2. September)

