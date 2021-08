Das Corona-Update vom 20. August

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Zur Mitte der Sommerferien zeichnet sich im Freistaat zunehmend ein genauerer Fahrplan für die Corona-Maßnahmen im neuen Schuljahr ab. Nachdem am Donnerstag bekannt wurde, dass Bayerns Schulen im Herbst von mobilen Impfteams besucht werden sollen, gab es heute Neuigkeiten zu den Corona-Tests: Statt der "Nasenbohrer"-Schnelltests sollen bereits ab September zweimal pro Woche PCR-Pooltestungen für die Jahrgangsstufen 1 bis 4 an Grund- und Förderschulen stattfinden.

Kultusminister Michael Piazolo ( Freie Wähler) und Gesundheitsminister Klaus Holetschek ( CSU) erklärten am Freitag, der Start erfolge "rasch nach Unterrichtsstart am 14. September". Bei den PCR-Testungen dürfen die Kinder künftig sogenannte "Lolli-Tests" machen, bei denen sie für 30 Sekunden wie an einem Lutscher an einem Abstrichtupfer lutschen. Meine Kollegin Sarah Ritschel hat alles Wissenswerte dazu für Sie recherchiert.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Corona-Inzidenz liegt in Augsburg den zweiten Tag über 50. Wenn der Inzidenzwert von 50 am Samstag und damit den dritten Tag in Folge erneut überschritten wird, gelten ab Montag verschärfte Corona-Regeln. Wie genau diese aussehen, ist allerdings offen – der Freistaat überarbeitet sie.



Augsburger Christkindlesmarkt soll auf mehrere Plätze in der Innen- und Altstadt verteilt werden. Falls der Christkindlesmarkt angesichts der Coronavirus-Entwicklung überhaupt stattfinden kann, könnten abgesehen vom Rathausplatz auch Stände auf dem Willy-Brandt-Platz, dem Königsplatz, dem Elias-Holl-Platz und dem Holbeinplatz stehen. Kommenden Donnerstag wird im Ferienausschuss des Stadtrats darüber diskutiert.



Gesundheitsämter haben Reiserückkehrer im Blick. Wer aus einem Hochrisiko- oder Virusvariantengebiet zurückkehrt, muss eine Einreiseanmeldung ausfüllen und mit Kontrollen bei der häuslichen Quarantäne rechnen. Auch wenn Reiserückkehrer der Stadt zufolge nicht hauptverantwortlich für die steigenden Zahlen sind, behält man sie in Augsburg besonders im Blick.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 3.853.055 Fälle verzeichnet, das sind 9280 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 663.208 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 949 mehr als am Vortag. (Stand: 20. August)

In Deutschland wurden inzwischen 99.042.466 Impfungen verabreicht. 53.066.487 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 63,8 Prozent. Vollständig geimpft wurden 48.652.173 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 58,5 Prozent. (Stand: 20. August)

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

