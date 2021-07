Das Corona-Update vom 20. Juli

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist - mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Er ist bundesweit bekannt – und sorgt nun erneut für Aufregung: Der schwäbische Hausarzt Christian Kröner weist auf eine Panne beim Impfen hin. Demnach seien Corona-Impfstoffe in seiner Praxis im Neu-Ulmer Stadtteil Pfuhl möglicherweise zu warm gelagert worden. Kröner sagte unserer Redaktion: "Wir sind psychisch am Ende." Doch was bedeutet das nun für Menschen, die in Kröners Praxis geimpft wurden? Michael Kroha hat recherchiert.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Die Corona-Krise ist für viele Menschen belastend – vor allem aber für Mütter. Das zeigt eine Studie des Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung . Demnach habe mehr als die Hälfte aller berufstätigen Mütter ihre Arbeitszeit zu Beginn der Pandemie zumindest teilweise auf den Abend oder das Wochenende verlegt. Bei den Vätern sieht es mit 31 Prozent etwas weniger dramatisch aus. Wie haben Eltern diese schwierige Zeit überstanden? Unser Lesetipp aus dem Archiv.

Als habe das Hochwasser in Teilen Deutschlands nicht schon genug angerichtet: Die Katastrophe könnte auch steigende Infektionszahlen nach sich ziehen. Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach warnt davor, Flugopfer in Sammelunterkünften unterzubringen. Wie die Lage vor Ort ist, lesen Sie in unserer Reportage.

Das ging zu weit: Eine 55-Jährige aus Augsburg veröffentlichte eine Karrikatur im Internet. Darauf zu lesen: "Impfen macht frei." Die Richterin sagte: Vergleiche des Impfens mit dem Holocaust, "das geht gar nicht" – und verurteilte die Frau zu einer Geldstrafe.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) und des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) 3.746.410 Fälle verzeichnet, das sind 1183 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 650.568 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 135 mehr als am Vortag.

In Deutschland wurden inzwischen 86.520.137 Impfungen verabreicht. 49.931.406 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 60,0 Prozent. Vollständig geimpft wurden 38.843.476 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 46,7 Prozent (Stand: Dienstag, 20. Juli 2021).

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

