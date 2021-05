Das Corona-Update vom 20. Mai

Raus aus dem Corona-Alltag, rein in die Ferien: In Bayern können Hotels und Pensionen nach monatelanger Zwangspause unter bestimmten Voraussetzungen wieder öffnen. Wo ist Urlaub in Bayern jetzt möglich? Worauf müssen sich Reisende in den Pfingstferien einstellen? In diesem Artikel werden die wichtigsten Fragen rund um den Pfingsturlaub beantwortet.