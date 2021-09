Das Corona-Update vom 20. September

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Seit Monaten gelten massive Einreisebeschränkungen für Europäer, die in die USA einreisen wollen. Eine Folge: getrennte Familien, verzweifelte Geschäftsleute und eine geschädigte Tourismus-Branche. Nun sollen die Regeln zumindest für Menschen aufgehoben werden, die gegen das Coronavirus geimpft sind. Die Lockerungen sollen im November greifen, kündigte der Coronavirus-Koordinator des Weißen Hauses, Jeffrey Zients, am Montag an.

Epidemiologisch, schreibt unser US-Korrespondent Karl Doemens, hatte die Beschränkung aber schon seit langem keinen Sinn mehr. Nicht nur ist das Corona-Risiko in den USA deutlich höher als in Europa. Vor allem konnte man die Restriktion durch einen zweiwöchigen Zwischenstopp beispielsweise in der Türkei oder Mexiko umgehen. Für diese und viele andere Länder gibt es nämlich keine Einreisebeschränkungen.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Um die Lufthansa nach Ausbruch der Corona-Krise zu retten, hat der Bund viel Geld in das Unternehmen gesteckt. Warum der Konzern den Staat nun schnell loswerden möchte, haben Matthias Zimmermann und Michael Postl aufgeschrieben.



nach Ausbruch der Corona-Krise zu retten, hat der Bund viel Geld in das Unternehmen gesteckt. Warum der Konzern den Staat nun schnell loswerden möchte, haben Matthias Zimmermann und Michael Postl aufgeschrieben. Ein 49-Jähriger soll einen 20-jährigen Tankstellen-Kassierer in Idar-Oberstein erschossen haben. Das mutmaßliche Tatmotiv: ein Streit um das Tragen einer Corona-Maske. Der Mann sitzt nun in Untersuchungs-Haft.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 4.145.852 Fälle verzeichnet, das sind 3736 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 711.022 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 1094 mehr als am Vortag.

Die Krankenhausampel steht in Bayern momentan auf Grün. Im Freistaat werden 303 hospitalisierte Fälle in den letzten sieben Tagen gemeldet. Damit die Ampel auf Gelb springt, müssten es 1200 Fälle sein. 291 Corona-Patientinnen und -Patienten liegen aktuell auf der Intensivstation. Damit die Ampel auf Rot springt, müssten es 600 sein.

In Deutschland wurden inzwischen 105,7 Millionen Impfungen verabreicht. 55.869.314 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 67,2 Prozent. Vollständig geimpft wurden 52.502.558 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 63,1 Prozent.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Das könnte Sie auch interessieren:

