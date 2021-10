Das Corona-Update vom 21. Oktober

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Nachdem der Wemdinger Arzt Dr. Holst in den Verdacht geraten war, Corona-Impfungen vorgetäuscht zu haben, besteht für viele Patientinnen und Patienten jetzt Gewissheit: Sie verfügen nicht über einen messbaren Immunschutz gegen das Coronavirus. Entsprechende Tests haben ergeben, dass 200 von knapp 300 bislang getesteten Personen nicht über Antikörper verfügen, also keinen messbaren Immunschutz gegen das Coronavirus besitzen.

Die Staatsanwaltschaft geht der Frage auf den Grund, ob sich der Arzt wegen möglicher Betrugs- und Körperverletzungsdelikte strafbar gemacht haben könnte. Seine Praxis war nach Bekanntwerden des Impfskandals behördlich geschlossen worden. Der Arzt kündigte aber an, "noch viele Jahre" praktizieren zu wollen.

Erst verursachte das Coronavirus eine globale Wirtschaftskrise, jetzt lässt der unerwartet schnelle Aufschwung die Gaspreise steigen. Ausgehen werde das Gas zwar nicht so schnell, sagt Gas-Experte Helmut Kusterer unserer Redaktion. Aber er warnt: "Wir könnten noch ganz andere Preise sehen."

Der Augsburger Verwaltung fehlt infolge der Pandemie in manchen Bereichen Personal. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden zur Unterstützung ins Gesundheitsamt abgezogen. Das Bücherei-Angebot wird deshalb beispielsweise sogar eingeschränkt. Doch Einschnitte wie diese erregen Kritik.

Ein kurioses Volksbegehren zur Auflösung des Bayerischen Landtags hat bislang kaum Unterstützerinnen und Unterstützer. Die Initiative wurde vor allem von der sogenannten "Querdenker"-Szene angestoßen. Wie viele Unterschriften in Kommunen in der Region bislang vorliegen.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 4.417.708 Fälle verzeichnet, das sind 16.077 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 774.023 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 4536 mehr als am Vortag.

Die Krankenhausampel steht in Bayern momentan auf Grün. Im Freistaat werden 381 hospitalisierte Fälle in den letzten sieben Tagen gemeldet. Erst bei 1200 Fällen springt die Ampel auf Gelb. 285 Corona-Patientinnen und -Patienten liegen aktuell auf der Intensivstation. Erst bei 600 Patienten springt die Ampel auf Rot.

In Deutschland wurden inzwischen 110.432.440 Impfungen verabreicht. 57.379.610 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 69 Prozent. Vollständig geimpft wurden 54.896.523 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 66 Prozent.

Lange galt fast überall die 3G-Regel, jetzt setzen manche Augsburger Kulturbetriebe auf die 2G-Regel. Einlass erhalten dann nur Geimpfte und Genesene. Was Veranstalterinnen und Veranstalter berichten.

Walter Kohl, der Sohn des Altkanzlers, hat in der Corona-Pandemie Masken an das Bundesgesundheitsministerium geliefert. Er beklagt sich über dessen Zahlungsmoral.

Schülerinnen und Schüler, die kein negatives Testergebnis vorlegen und deshalb nicht am Unterricht teilnehmen können, gelten als Schulschwänzer. Wie verbreitet das Phänomen ist.

