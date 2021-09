Das Corona-Update vom 21. September

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Auch wenn es kurz vor der Bundestagswahl politisch mitunter ordentlich kracht, in einem sind sich dann doch alle einig: Betreuungseinrichtungen für Kinder sollen, wenn irgendwie möglich, nicht wieder monatelang geschlossen werden. Das ist die Marschrichtung für den Herbst – von dem bisher keiner so recht weiß, wie stürmisch er wohl sein wird.

Ähnlich wie bei den Schulen hat die bayerische Staatsregierung die Regeln für die Kitas geändert. Bei einem positiven Corona-Fall in einer Kita werden nur direkte Spielgefährten isoliert. Wie aufwendig es ist, solche Einzelfallentscheidungen zu treffen, hat Stephanie Sartor recherchiert.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Gute Neuigkeiten für alle feierlustigen Augsburgerinnen und Augsburger: Die monatelangen Bauarbeiten werden rechtzeitig fertig, die Herbstdult 2021 kann stattfinden . Das erwartet die Besucherinnen und Besucher - und diese Corona-Regeln gelten.



. Das erwartet die Besucherinnen und Besucher - und diese Corona-Regeln gelten. In Afrika fehlt es an Impfstoffen und der Bereitschaft, sie sich verabreichen zu lassen. Das bereitet Sorge – und fördert die Kreativität einer Frau. Sie hat der Impfskepsis in Südafrika den Kampf angesagt.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 4.150.516 Fälle verzeichnet, das sind 4664 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 711.990 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 968 mehr als am Vortag.

Die Krankenhausampel steht in Bayern momentan auf Grün. Im Freistaat werden 261 hospitalisierte Fälle in den letzten sieben Tagen gemeldet. Damit die Ampel auf Gelb springt, müssten es 1200 Fälle sein. 288 Corona-Patientinnen und -Patienten liegen aktuell auf der Intensivstation. Damit die Ampel auf Rot springt, müssten es 600 sein.

In Deutschland wurden inzwischen 105,8 Millionen Impfungen verabreicht. 55.928.510 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 67,3 Prozent. Vollständig geimpft wurden 52.598.618 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 63,3 Prozent.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

