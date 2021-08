Das Corona-Update vom 22. August

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Ab morgen gelten in Bayern neue Corona-Regeln - in Regionen wie der Stadt Augsburg mit hoher Inzidenz sind sofortige Verschärfungen die Folge. In bestimmten Bereichen gilt jetzt die sogenannte 3G-Regel. Das bedeutet: Wer sie betreten will, muss geimpft, genesen oder negativ getestet sein und dies nachweisen. Das gilt beispielsweise in der Innengastronomie, in Fitnessstudios und Friseursalons. Was in Augsburg ab Montag in Augsburg genau zu beachten ist, hat Michael Hörmann zusammengefasst.

Die neuen Regeln sollen angepasst sein an die aktuelle Zeit, in der die Impfquote ein hohes Niveau erreicht hat. Als eines der ersten Länder reagierte Baden-Württemberg darauf und verabschiedete sich weitgehend von der Inzidenz als maßgeblichen Richtwert in der Pandemiebekämpfung. Und selbst Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) spricht mittlerweile von einer "Krankenhaus-Ampel" statt der Inzidenz. Vieles spricht also dafür, dass auch der Freistaat Abald den baden-württembergischen Weg beschreitet.

Die neuen Regeln werden allerdings den Alltag für Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, ungemütlich machen, während sie für Geimpfte weitgehend folgenlos bleiben. Immerhin gibt es in Deutschland - anders als in den meisten anderen Ländern - unbegrenzt und kostenlos Impfstoff, kommentiert Margit Hufnagel. Dass eine solche Trennlinie mitten durch die Gesellschaft dauerhaft funktionieren wird, bezweifelt sie aber.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

In der Augsburger Innenstadt reagieren Passantinnen und Passanten überwiegend positiv auf die Verschärfungen. In der Gastronomie erwartet man aber einen deutlichen Mehraufwand. Was die Änderungen für Testzentren und Kontrollen in der Stadt bedeuten.

In der erwartet man aber einen deutlichen Mehraufwand. Was die Änderungen für Testzentren und Kontrollen in der Stadt bedeuten. Die Schuldenaufnahme zur Bewältigung der Corona-Pandemie verursacht eine rege Diskussion um Steuern. Manche Parteien versprechen vor der Bundestagswahl , sie zu senken, andere planen Erhöhungen. Welche Änderungen die Parteien planen.

Manche Parteien versprechen vor der , sie zu senken, andere planen Erhöhungen. Welche Änderungen die Parteien planen. Für den Philosophen Rüdiger Safranski war die Corona-Pandemie für viele Menschen eine Chance. Die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie hält er für "alles in allem angemessen". Aus seiner Sicht habe der Kulturbereich häufig die beleidigte Leberwurst gespielt.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 3.868.197 Fälle verzeichnet, das sind 7050 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 664.939 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 909 mehr als am Vortag. (Stand: 22. August)

In Deutschland wurden inzwischen 99.042.466 Impfungen verabreicht. 53.066.487 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 63,8 Prozent. Vollständig geimpft wurden 48.652.173 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 58,5 Prozent. (Stand: 20. August)

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

