Das Corona-Update vom 22. November

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

(Noch-)Gesundheitsminister Jens Spahn sorgt gerade für einige Verärgerung. Der Grund: Er will Dosen des Impfstoffs von Biontech zurückhalten. Stattdessen soll in Deutschland bis Ende des Jahre vordringlich Moderna-Impfstoff gegen das Coronavirus gespritzt werden. Andernfalls drohten Moderna-Dosen zu verfallen. Spahn bedauerte heute, dass er Verunsicherung ausgelöst habe und äußerte Verständnis für den Ärger der Ärztinnen und Ärzte. Mehr dazu hier.

"Spahns Gründe für seine Entscheidung leuchten ein: Es wäre pure Verschwendung, würde der Moderna-Impfstoff im Lager verfallen", schreibt Berlin-Korrespondent Christian Grimm in seinem Kommentar. Dem stehe aber entgegen, dass sich Deutschland wieder in einer Notlage befindet und Biontech das Mittel ist, das das höchste Vertrauen in der Bevölkerung genießt. Den ganzen Kommentar zur missglückten Kommunikation finden Sie hier.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Die Rufe nach einer allgemeinen Impfpflicht gegen das Coronavirus werden in Bayern immer lauter. Sogar von den Freien Wählern (deren Vorsitzender lange mit der Impfung haderte) kommt jetzt eine entsprechende Forderung. Mehr dazu hier.

Weihnachten droht wegen eines erneuten Lockdowns erneut auszufallen. Das trifft zwei Branchen in der Region besonders hart. Auf der einen Seite: die Gastronomie. Wirte erzählen von Verunsicherung und Absagen.

Auf der anderen Seite: der Handel. "Kolleginnen und Kollegen berichten teilweise von Umsatzrückgängen von 30 Prozent", warnt Marcus Vorwohlt, Geschäftsführer des Modehauses Rübsamen. Denn die Corona-Welle verunsichert Verbraucherinnen und Verbraucher immer stärker. Mehr dazu hier.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 5.385.585 Fälle verzeichnet, das sind 30.643 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 1.031.554 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 8.426 mehr als am Vortag.

Die Krankenhausampel steht in Bayern auf Rot. Aktuell liegen 971 Corona-Patientinnen und -Patienten auf der Intensivstation. Ab 450 springt die Ampel auf Gelb, bei 600 auf Rot.

In Deutschland wurden inzwischen 117.572.238 Impfungen verabreicht. 58.635.434 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 70,5 Prozent. Vollständig geimpft wurden 56.527.575 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 68 Prozent.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

