Das Corona-Update vom 22. September

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Es sind Worte, die Hoffnung machen. Aus dem Mund eines Mannes, der es wissen muss. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sagt, im Frühjahr des kommenden Jahres habe Deutschland die Pandemie überwunden. Er geht davon aus, dass die Herdenimmunität gegen Corona bald erreicht sein wird - allerdings auch deshalb, weil sich viele Ungeimpfte anstecken werden.

Auf diese Ungeimpften erhöht die Bundesregierung nun erneut den Druck: Sie erhalten bald in der Quarantäne keine Lohnfortzahlung mehr. Ärzte begrüßen den Schritt, die Opposition kritisiert die neue Regelung. Margit Hufnagel, Stefan Lange und Stephanie Sartor haben die Details.

Kritisch steht auch Berlin-Korrespondent Stefan Lange dieser weiteren Verschärfung für Ungeimpfte gegenüber. Er schreibt in seinem Kommentar: Die Politik müsse sich eingestehen, dass die Impfkampagne am Ende ist, statt sich billiger Tricks zu bedienen, um eine Impfpflicht durch die Hintertür einzuführen. Den ganzen Kommentar finden Sie hier.

Rund um die Corona-Impfung halten sich noch immer viele Ängste und Sorgen . Doch aus medizinischen Gründen darf sich nach Einschätzung mehrere Fachärzte nur ein sehr kleiner Kreis nicht impfen lassen. Um welche Krankheiten es sich dabei handelt, hat Daniela Hungbaur recherchiert.



sagt: Mit dem Ende der werde geltendes Recht umgesetzt. Der Politiker weist Bedenken vor Quarantäneverstößen zurück. Wenige Tage ist es her, seit ein Mann einen Tankstellenangestellten erschossen hat, weil dieser ihn auf die Maskenpflicht hingewiesen hatte. Matthias Pöhlmann , Experte für Verschwörungstheorien und die "Querdenken"-Bewegung, spricht im Interview über die mutmaßlichen Hintergründe des Tankstellen-Mords.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 4.160.970 Fälle verzeichnet, das sind 10.454 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 714.218 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 2228 mehr als am Vortag.

Die Krankenhausampel steht in Bayern momentan auf Grün. Im Freistaat werden 270 hospitalisierte Fälle in den letzten sieben Tagen gemeldet. Damit die Ampel auf Gelb springt, müssten es 1200 Fälle sein. 285 Corona-Patientinnen und -Patienten liegen aktuell auf der Intensivstation. Damit die Ampel auf Rot springt, müssten es 600 sein.

In Deutschland wurden inzwischen 106,1 Millionen Impfungen verabreicht. 56.009.980 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 67,4 Prozent. Vollständig geimpft wurden 52.723.242 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 63,4 Prozent.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

