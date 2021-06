Das Corona-Update vom 23. Juni

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist - mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Heute Abend geht es für Deutschland um den Einzug ins Achtelfinale der EM. Wenn die Mannschaft diese Aufgabe in wenigen Stunden (hoffentlich) bestanden hat, bedeutet das auch: Das nächste Spiel findet auswärts statt. Die deutschen Gruppenspiele waren allesamt in München, doch nun wird die Mannschaft reisen müssen. Und auch die Fans, die ins Stadion wollen. Die stellt diese paneuropäische EM wegen unterschiedlicher Corona-Regeln vor allerlei Probleme. So wird die K.o-Phase der EM zur finalen Corona-Herausforderung.

Die EM ist nicht die einzige sportliche Großveranstaltung in diesem Sommer: In genau einem Monat beginnen die Olympischen Spiele in Tokio. Ausländische Fans dürfen wegen Corona nicht einreisen, trotzdem protestieren die Menschen in Japan gegen die Ausrichtung. Unser Japan-Korrespondent Felix Lill schreibt über die wohl unbeliebtesten Spiele aller Zeiten.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 3.723.798 Fälle verzeichnet, das sind 1016mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 646.844 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 263 mehr als am Vortag.

In Deutschland wurden inzwischen 68.167.982 Impfungen verabreicht. 42.922.868 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 51,6 Prozent. Vollständig geimpft wurden 26.976.919 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 32,4 Prozent.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Das könnte Sie auch interessieren:

Bayern liegt beim Impfen im bundesweiten Vergleich zurück. Bis September sollen aber 85 Prozent der über 18-Jährigen vollen Schutz haben, sagt Gesundheitsminister Holetschek.

Lesen Sie dazu auch

Minister Klaus Holetschek verspricht höheres Impftempo

Rund 244.000 Absolventinnen und Absolventen in Bayern erhalten bald ihr Abschlusszeugnis. Die Verleihung soll trotz Corona in einem feierlichen Rahmen möglich sein.

Bayerns Zeugnisfeiern ohne Testpflicht und pauschale Teilnehmergrenze

Viel los ist derzeit im "Park der Sinne" in Königsbrunn. Doch nicht alle halten sich an die Corona-Regeln und Hygienevorschriften.

Ärger um Corona-Regeln in Königsbrunn: "Park der Sinne ist kein Planschbecken"

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.