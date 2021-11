Das Corona-Update vom 23. November

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Ab morgen treten in Bayern verschärfte Corona-Regeln in Kraft. Der Bayerische Landtag hat heute für die verschärften Maßnahmen der Landesregierung gestimmt. Ministerpräsident Söder hatte die neuen Regelung bereits vergangene Woche vorgestellt: Discos und Clubs sollen schließen, Weihnachtsmärkte gar nicht erst öffnen, flächendeckend werden 2G-Regelungen eingeführt. Heute warb Söder im Landtag für die Zustimmung der Parlamentarier und plädierte erneut für eine Impfpflicht. Welche Regeln ab morgen gelten, lesen Sie hier.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Auslöser für die verschärften Regeln ist die dramatische Situation auf den Intensivstationen. In Bayern, wo die Inzidenz hoch und die Impfquote niedrig ist, seien die Intensivstationen bereits akut überlastet, sagt Gernot Marx, Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin. Mehr über die Situation der Intensivstationen: hier.

Jens Spahn sorgte vor einigen Tagen für Ärger. Er kündigte an, vorerst solle vor allem der Impfstoff von Moderna zum Einsatz kommen, damit dieser nicht verfalle. Biontech dagegen wolle man zurückhalten. Was sind überhaupt die Unterschiede zwischen Moderna und Biontech? Das erfahren Sie hier.

"Wir laufen gerade richtig mit Schwung ungebremst in die schlimmste Welle, die wir bisher hatten", sagt der Hausarzt und "Impfluencer" Dr. Christian Kröner aus dem Landkreis Neu-Ulm. Im Gespräch mit unserer Redaktion plädiert er für einen Lockdown. Hier finden Sie das ganze Interview.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 5.430.911 Fälle verzeichnet, das sind 45.326 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 1.040.178 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 8.624 mehr als am Vortag.

Die Krankenhausampel steht in Bayern auf Rot. Aktuell liegen 970 Corona-Patientinnen und -Patienten auf der Intensivstation. Ab 450 springt die Ampel auf Gelb, bei 600 auf Rot.

In Deutschland wurden inzwischen 117.983.985 Impfungen verabreicht. 58.697.074 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 70,6 Prozent. Vollständig geimpft wurden 56.570.199 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 68 Prozent.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Das könnte Sie auch interessieren:

Das erneute Scheitern in der Corona-Pandemie ist ein Ausdruck von Systemversagen. Als einziger Ausweg bleibt bald nur noch eine Impfpflicht. Ein Kommentar.

Auf Ungeimpfte zu schimpfen, macht nichts besser

Das Coronavirus macht auch vor der Polizei in Bayern nicht halt – hunderte Einsatzkräfte sind infiziert. Warum Gewerkschafter vor den nächsten Monaten und einem geplanten "Mega-Einsatz" warnen.

Sachsens Polizei droht "Corona-Kollaps" – wie sieht es in Bayern aus?

Bis Jahresende sollen Luftfilter in allen dafür vorgesehenen Klassenzimmern in Augsburg stehen. Die Stadt beschränkt das Angebot, ein kirchlicher Träger geht weiter.

Corona: Viele Augsburger Schulen warten noch auf Luftfilter