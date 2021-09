Das Corona-Update vom 23. September

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Es ist Herbst, und die Angst vor einer vierten Corona-Welle ist vielerorts spürbar. Auch am Augsburger Uniklinikum. Der Vorstandsvorsitzende Prof. Michael Beyer warnt angesichts dieses Szenarios vor Erschöpfung und Abgekämpftheit des Krankenhaus-Personals nach eineinhalb Jahren Pandemie. Schon jetzt gingen die Ausfallzeiten hoch, sagte er am Donnerstag bei einem Besuch von Wissenschaftsminister Bernd Sibler ( CSU) an der Klinik. Er nehme Müdigkeit und eine teils depressive Grundstimmung wahr. Kein Wunder, sahen die Mitarbeitenden doch teils auch junge Menschen sterben, darunter junge Mütter.

Minister Sibler nutze seinen Besuch und rief die Bürger und Bürgerinnen zur Impfung auf. Aus gutem Grund: Die meisten Patienten und Patientinnen auf der Corona-Intensivstation sind ungeimpft. Lesen Sie hier den Text von Stefan Krog.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Nach dem Mord in Idar-Oberstein warnt Bayerns Innenminister Joachim Herrmann vor einer zunehmenden Gewaltbereitschaft der "Querdenker-Szene" . Welche Konsequenzen er ziehen will, lesen Sie hier.



warnt vor einer zunehmenden Gewaltbereitschaft der . Welche Konsequenzen er ziehen will, lesen Sie hier. Gesundheitsminister Jens Spahn spielte im Team Laschet. Im verkorksten Wahlkampf der Union blieb ihm nur eine Nebenrolle – Corona war wichtiger . Das kann nun zum Vorteil werden, analysiert Michael Stifter.



spielte im Team Laschet. Im der Union blieb ihm nur eine Nebenrolle – . Das kann nun zum Vorteil werden, analysiert Michael Stifter. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Augsburg liegt erstmals wieder unter 100 . 74 neue Infektionen mit dem Coronavirus meldet die Stadt. Bleiben Sie immer informiert mit unserem News-Blog.



in liegt erstmals wieder . 74 neue Infektionen mit dem meldet die Stadt. Bleiben Sie immer informiert mit unserem News-Blog. Clubs dürfen wieder öffnen. Trotzdem haben es die Betreiber nicht eilig, wie ein Streifzug durch Neu-Ulm und Ulm zeigt. Feiern mit Maske kommt nicht überall gut an.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 4.171.666 Fälle verzeichnet, das sind 10.696 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 716.208 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 1.990 mehr als am Vortag.

Die Krankenhausampel steht in Bayern momentan auf Grün. Im Freistaat werden 270 hospitalisierte Fälle in den letzten sieben Tagen gemeldet. Damit die Ampel auf Gelb springt, müssten es 1200 Fälle sein. 285 Corona-Patientinnen und -Patienten liegen aktuell auf der Intensivstation. Damit die Ampel auf Rot springt, müssten es 600 sein.

In Deutschland wurden inzwischen 106,3 Millionen Impfungen verabreicht. 56.104.699 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 67,5 Prozent. Vollständig geimpft wurden 52.868.389 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 63,6 Prozent.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Das könnte Sie auch interessieren:

Während die Impfkurve flach bleibt, steigt die Erregungskurve gewaltig an. Schuld ist die von der Politik geschürte Erwartungshaltung, kommentiert Berlin-Korrespondent Stefan Lange.

Die Impfpflicht-Hintertür öffnet sich weiter

Matthias Pöhlmann, Experte für Verschwörungstheorien und die "Querdenken"-Bewegung, spricht im Interview über die mutmaßlichen Hintergründe des Tankstellen-Mords.

Experte: Tat von Idar-Oberstein zeigt "unerträgliches Maß der Radikalisierung"

Immer mehr Prominente sprechen über ihre seelische Gesundheit. Werden Depressionen zum Trendthema oder gar zur Modediagnose? Das sagt ein Experte und gleichzeitig Betroffener.

Experte: "Prominente haben große Reichweite beim Thema Depression"

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.