Das Corona-Update vom 24. Juni

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist - mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Die Delta-Variante des Coronavirus verbreitet sich auch in Deutschland und in Bayern. Die Pandemie ist, auch wenn es momentan immer wieder so wirken mag, eben noch nicht vorbei. Denn die zuerst in Indien aufgetretene Mutation gilt als gefährlicher als bisherige Corona-Varianten. Wieso glauben Experten, dass die Mutation noch ansteckender ist? Drohen schlimmere Krankheitsverläufe? Und wie sicher können sich Geimpfte fühlen? Markus Bär hat mit Clemens Wendtner von der München Klinik Schwabing gesprochen und beantwortet in seinem Text Fragen zur Delta-Variante.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Mit einer Inzidenz knapp unter 4 galt Schweinfurt im März als Corona-Musterknabe - 14 Wochen später lag die Inzidenz dann bei 331. Kaum eine Stadt meldet so starke Schwankungen, u nd die Achterbahnfahrt ist wohl noch nicht vorbei, schreibt Nicolas Bettinger. Er ist der Frage nachgegangen, warum das so ist.

Im Herbst könnte Corona vor allem die Schulen hart treffen - schließlich wird auch dann ein Großteil der Schüler nicht geimpft sein, für unter Zwölfjährige ist ohnehin noch kein Impfstoff zugelassen. Trotzdem will die Politik Präsenzunterricht auf jeden Fall ermöglichen. Bernhard Junginger und Michael Pohl erklären, wie die Schulen auf eine erneute Welle im Herbst vorbereitet werden sollen.

Bei den Corona-Regelungen für Zuschauer im Amateursport gibt es ein ständiges Hin und Her. Lange mussten sie auf fest zugewiesenen Plätzen sitzen - allerdings haben viele Amateur-Clubs keine Tribünen. Jetzt dürfen immerhin 100 der maximal 500 Zuschauer stehen. Andrea Bogenreuther hat bei den Vereinen in der Region nachgefragt, wie die Regeln zur Realität passen.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 3.724.806 Fälle verzeichnet, das sind 1008 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 646.979 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 135 mehr als am Vortag.

In Deutschland wurden inzwischen 69.516.383 Impfungen verabreicht. 43.447.927 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 52,2 Prozent. Vollständig geimpft wurden 27.836.951 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 33,5 Prozent.

