Das Corona-Update vom 24. September

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Die Krankenhaus-Ampel in Bayern steht weiter auf Grün und trotzdem wächst in vielen Kliniken die Angst. Denn die regionalen Unterschiede sind groß und das Klinikpersonal am Ende der Kräfte. So war es vor ein paar Tagen noch am Uniklinikum Augsburg eng, nun ist beispielsweise der südöstliche Raum rund um Rosenheim stärker belastet. Diese regionalen Unterschiede, stellt das Klinikpersonal vor große Herausforderungen. Immer wieder müssen Patienten in andere Häuser verlegen, da die Kapazitäten nicht ausreichen. Lesen Sie hier die ganze Geschichte.

Die meisten Patientinnen und Patienten auf den Intensivstationen sind dabei ungeimpft. Eine Überlastung des Gesundheitssystem wäre vermeidbar, kommentiert Daniela Hungbaur.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

In Augsburg diskutierten Virologe Hendrik Streeck , Gesundheitsminister Klaus Holetschek und andere Fachleute über die Folgen der Corona-Krise. Die Podiumsdiskussion können Sie hier noch einmal ansehen.



Nicht einmal mehr zwei Monate sind es noch, bis der Augsburger Christkindlesmarkt eröffnen soll. Doch es gibt weiterhin keine offizielle Bestätigung, dass die Großveranstaltung in diesem Jahr über die Bühne geht. Wegen der Corona-Pandemie fiel der Christkindlesmarkt im Vorjahr ersatzlos aus. Warum das Ja für den Christkindlesmarkt so lange auf sich warten lässt.



Die Corona-Inzidenz bei schulpflichtigen Kindern ist in Bayern zuletzt gestiegen - besonders stark im Unterallgäu . Mittlerweile gibt es an zehn Schulen im Landkreis Unterallgäu bestätigte Corona-Fälle. Mehr dazu lesen Sie hier.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 4.181.393 Fälle verzeichnet, das sind 9.727 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 718.466 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 2.258 mehr als am Vortag.

Die Krankenhausampel steht in Bayern momentan auf Grün. Im Freistaat werden 243 hospitalisierte Fälle in den letzten sieben Tagen gemeldet. Damit die Ampel auf Gelb springt, müssten es 1200 Fälle sein. 266 Corona-Patientinnen und -Patienten liegen aktuell auf der Intensivstation. Damit die Ampel auf Rot springt, müssten es 600 sein.

In Deutschland wurden inzwischen 106,6 Millionen Impfungen verabreicht. 56.197.198 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 67,6 Prozent. Vollständig geimpft wurden 53.004.938 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 63,7 Prozent.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Nach der Schließung einer illegalen Schule mit mutmaßlichem Querdenker-Hintergrund in Oberbayern wird der Fall aufgearbeitet. Die Leiterin der Schule soll eine verbeamtete Lehrerin aus Oberbayern gewesen sein.

Illegale Schule aufgelöst: Betreiberin beruft sich auf russisches Recht

Tausende bayerische Schulkinder lutschen nun regelmäßig Wattestäbchen. Hier erfahren Sie, was anschließend damit geschieht.

Für Kinder erklärt: Das passiert mit deinem Lolli-Test

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

