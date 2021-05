Das Corona-Update vom 25. Mai

Bayern will seine Schülerinnen und Schüler mit einem Nachholprogramm fördern. In einer Sommerschule sollen sie in den Kernfächern Intensivkurse erhalten. Die Teilnahme ist freiwillig. Lehrkräfte sehen in dem Programm Potenzial. Unsere Autorin Sarah Ritschel hat das Krisenmanagement des bayerischen Kultusministeriums kommentiert: Großes Nachholprogramm an Schulen: Jetzt ist jede Hilfe wichtig.