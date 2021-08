Das Corona-Update vom 26. August

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Während die Corona-Zahlen in Deutschland steigen, versuchen die Bundesländer gleichzeitig, möglichst zur Normalität zurückzukehren. Heute wagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder den nächsten Vorstoß. Er erklärte, dass die FFP2-Maskenpflicht in Bayern wegfallen soll. Es reichen also wieder die medizinischen Masken. Die Maskenpflicht werde zudem bei Veranstaltungen unter freiem Himmel ebenso wegfallen wie die unterschiedlichen Vorgaben für Sitz- und Stehplätze. Alle Hintergründe zur Entscheidung lesen Sie hier.

Seit Beginn der Corona-Pandemie war der Inzidenzwert der wichtigste Gradmesser für Einschränkungen. Damit ist mittlerweile Schluss. Doch welche Grenzwerte soll man nun zur Rate ziehen, da die vierte Welle in Deutschland begonnen hat? Die Belegung der Intensivstationen etwa, obwohl sie das Infektionsgeschehen nur verzögert abbilden? Diese Kennzahlen könnten den Inzidenzwert ersetzen.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Bundesweit setzen die Länder mittlerweile auf die 3G-Regel: In Innenräume kommt in einem Gebiet mit einer Inzidenz von über 35 nur, wer geimpft, genesen oder getestet ist. Für viele Bürgerinnen und Bürger heißt das: Ab zum Corona-Test vor dem Friseur- oder Restaurantbesuch. Schnelltests sind also wieder gefragter - auch in Augsburg. Doch einige Anlaufstellen haben den Service eingestellt.



Immer noch in der Luft hängen indes Schwangere. Die Ständige Impfkommission wollte bislang noch keine generelle Impfempfehlung für werdende Mütter aussprechen. Der Grund: zu wenige belastbare Daten. Dabei zeigen Studien, dass eine Corona-Erkrankung für Mutter und Kind zu Komplikationen führen kann. Mein Kollege David Holzapfel hat sich mit der Thematik beschäftigt. Seine Recherche lesen Sie hier.



Ähnlich schwierig ist die Situation für die Kinder. Für Jugendliche hat die Ständige Impfkommission erst sehr spät eine Impf-Empfehlung ausgesprochen. Für Kinder unter zwölf Jahren gibt es noch nicht einmal einen zugelassenen Impfstoff. Viele warnen deshalb davor, bei Kindern im kommenden Schuljahr auf Durchseuchung zu setzen - unter anderem der Präsident des des Deutschen Lehrerverbands, Hein-Peter Meidinger.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts ( RKI) 3.901.799 Fälle verzeichnet, das sind 12.626 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 669.866 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 1785 mehr als am Vortag. (Stand: 26. August)

In Deutschland wurden inzwischen 100.614.152 Impfungen verabreicht. 53.719.354 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 64,6 Prozent. Vollständig geimpft wurden 49.659.889 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 59,7 Prozent. (Stand: 26. August)

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

