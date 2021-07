Das Corona-Update vom 26. Juli

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist - mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Gibt es eine mangelnde Impfbereitschaft in Deutschland? Bundesländer-Vergleiche zeigen, dass Impfquoten eher vom Organisationstalent der Politik abhängen, als von angeblicher Impfskepsis. So zeigen die Wartezeiten beim ersten "freien Impftag" in Berlin großes Interesse an einer Impfung. Menschen warteten bis zu einer Stunde, um eine Spritze zu bekommen. Ähnliche Aktionen hatte es die vergangenen Wochenenden auch in Augsburg gegeben. Der Bundesländer-Vergleich von Politikredakteur Michael Pohl zeigt: In Bremen gibt es eine ungewöhnlich hohe Impfquote.

Eine weitere große Corona-Baustelle sind die Überbrückungshilfen. Diese sorgen aktuell wieder für Ärger bei Unternehmern in der Region: Weit über 700 Millionen Euro Corona-Hilfen sind seit vergangenen Juli nach Schwaben geflossen. Dennoch ist die Enttäuschung bei einigen Unternehmern groß. Woran das liegt lesen Sie hier.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Auf der Zugspitze herrscht Stau - trotz und wegen Corona : Der Biergarten dort wird saniert und so sorgt die Baustelle für reichlich Gedränge – ausgerechnet wegen der geltenden Corona-Regeln, die das verhindern sollen.



Der Biergarten dort wird saniert und so sorgt die Baustelle für reichlich Gedränge – ausgerechnet wegen der geltenden Corona-Regeln, die das verhindern sollen. Wie gehen Betriebe in der Region mit ungeimpften Beschäftigten um? Ob sich Angestellte impfen lassen, ist eine persönliche Entscheidung. Im Ausnahmefall kann jedoch ein ganzer Betrieb betroffen sein. Die Anreize schaffen Unternehmen in der Region.



Ob sich Angestellte impfen lassen, ist eine persönliche Entscheidung. Im Ausnahmefall kann jedoch ein ganzer Betrieb betroffen sein. Die Anreize schaffen Unternehmen in der Region. Droht für Mallorca-Urlauber der große Sommertraum zu platzen? Auf Mallorca steigt der Inzidenzwert stark an – wenige Tage, bevor in Bayern die Ferien beginnen. Was das für Reisende und Reiseveranstalter bedeutet.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 3.756.856 Fälle verzeichnet, das sind 958 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 652.097 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 409 mehr als am Vortag. (Stand: Montag, 26. Juli 2021)

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

