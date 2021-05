Das Corona-Update vom 26. Mai

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist - mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Am Dienstag sind in Augsburg neue Lockerungen in Kraft getreten. Die Außengastronomie hat wieder geöffnet und Einkaufen ist auch ohne negativen Test möglich. Das bringt gleich mehr Leben in die Stadt als in den Wochen davor. Die Lockerungen in Augsburg kommen gut an und Zuversicht macht sich breit. Lesen Sie hier, wie Augsburg neu erwacht.

Hoffnung machen auch die sinkenden Fallzahlen. Deutschlandweit ist die Sieben-Tage-Inzidenz erstmals seit Oktober vergangenen Jahres wieder auf unter 50 gesunken. Nach Daten des Robert Koch-Instituts ( RKI) liegt die Zahl binnen sieben Tagen gemeldeter Neuinfektionen je 100.000 Einwohner bundesweit bei 46,8.

Auch die Inzidenz im Stadtgebiet Augsburg liegt laut RKI aktuell mit 49,9 knapp unter 50. Die Zahlen können aber aufgrund der Pfingst-Feiertage laut RKI noch etwas verzerrt sein.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Gewalt gegen Kinder hat während Corona-Krise zugenommen: Während der Pandemie hat die Gewalt gegen Kinder massiv zugenommen. Das geht aus der Auswertung der Polizeilichen Kriminalstatistik für das Corona-Jahr 2020 hervor. Ein Grund für den Anstieg der Fälle könnte sein, dass Anzeichen und Warnsignale für Misshandlungen oder sexuellen Missbrauch im Vorfeld nicht erkannt werden, wenn Schulen und Kitas geschlossen sind. Mehr zur Statistik lesen Sie hier.

Ulmer Forscher finden Verunreinigungen im AstraZeneca-Impfstoff: Im AstraZeneca-Impfstoff entdeckten Forscher menschliche und virale Eiweiße – darunter sogenannte Hitzeschock-Proteine. Was das genau bedeutet und welche konkreten Ratschläge die Wissenschaftler geben, lesen Sie hier.

Testen statt Tanzen: Die Augsburger Kantine ist jetzt ein Testzentrum: Seit zwei Wochen hat der Musikklub am Königsplatz seine Türen aufgesperrt. Aber nicht für Konzerte, sondern um Bürger auf Corona zu testen. Über die Kantine im Lockdown, Teststrategien und ihre Zukunftspläne.

Die Zahlen:

Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 3.656.177 Fälle, das sind 2.626 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 635.219 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 473 mehr als am Vortag.

In Deutschland haben inzwischen 33.789.188 Menschen mindestens ihre Erstimpfung erhalten, das ergibt eine Impfquote von 40,6 Prozent. Vollständig geimpft wurden 12.274.086 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 14,8 Prozent. (Stand der Impfquoten: 26.05.2021)

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Das könnte Sie auch interessieren:

In Bayern dürfen Fitnessstudios ab einer Inzidenz unter 100 wieder öffnen. Rückerstattungen, vorzeitige Kündigung: Worauf Kunden bei ihrem Vertrag besonders achten sollten.

Das müssen Kunden bei ihren Verträgen beachten

Dominic Cummings war einer der mächtigsten Einflüsterer des britischen Premiers. Nun bringt er seinen früheren Boss mit einer unglaublichen Enthüllung in Erklärungsnot.

Wollte sich Boris Johnson im Fernsehen mit Corona infizieren lassen?

Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 195 hat Memmingen den höchsten Wert in ganz Deutschland.

Was die Memminger zu den hohen Corona-Zahlen in ihrer Stadt sagen

Je mehr Menschen geimpft sind, desto mehr normalisiert sich das Leben. Das kommt auch der Wirtschaft zugute, kommentiert Chefkorrespondent Stefan Stahl.

Deutschland steht vor einer neuen Ära des Wachstums

Erreicht eine Kommune niedrige Inzidenzwerte, können einige Corona-Regeln bald einen Tag schneller gelockert werden. Das sagte Bayerns Gesundheitsminister Holetschek.

Bayern will bei niedriger Inzidenz einen Tag schneller lockern

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

